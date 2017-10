Mihai Bozianu a demisionat din CLM Barlad si se face de ras!

CIRC Mihai Bozianu si-a depus la secretarul municipiului Barlad, demisia de functia de consilier local, pe motiv ca vrea sa evite o eventuala incompatibilitate. PNL s-a luptat doua luni sa-l convinga sa se retraga de pe lista de conslieri pentru a intra urmatorul liberal de pe lista, insa Mihai Bozoanu s-a incapatanat si a vrut sa „simta” si el cum este sa fii consilier local si in acelasi timp sa lucrezi si in Primaria Barlad la Compartimentul Transporturi. Adica sa fii cu fundul in doua luntre: in legislativ si in executiv.

Culmea este ca, PSD a insistat doua luni sa nu fie validat pe motiv ca acesta ar fi incompatibil cu functia de consilier local si, in acelasi timp, angajat al aparatului de specialitate al primarului. Alegerea sa in functia de consilier local s-a facut pe 25 septembrie, in sedinta ordinara, cand din randul consilierilor PSD a lipsit Dorin Apostu, astfel ca liberalii si cu independentul Bogdan Sarbu au reusit un vot in plus si astfel a inceput „cariera” lui Bozianu in CLM Barlad. In acelasi timp, primarul Dumitru Boros a trimis o solicitare la Agentia Nationala de Integritate (ANI) solicitand sa verifice daca Mihai Bozianu este sau nu in incompatibilitate. Deocamdata, oficial, nu a venit raspunsul de la ANI, insa Mihai Bozianu n-a mai rezistat „presiunii” asteptarii si a demisonat din CLM Barlad, ceea ce ne spune ca acesta a aflat „pe surse” ca este incompatibil. Mihai Bozianu nu a dorit sa comenteze pentru cititorii cotidianului nostru despre cea mai scurta cariera de consilier local din CLM, din istoria Barladului: a sa!

Cine va fi urmatorul liberal in CLM?

Acum, conform primarului Dumitru Boros, care este si presedintele PNL Barlad, urmeaza ca in scurt timp sa fie stabilit cine va fi urmatorul consilier local din lista PNL de la alegerile locale, care va intra in forul legislativ al Barladului. „Numai Biroul Politic Local (BPL) al PNL stabileste asta. Vom vedea cine va fi urmatorul din lista, daca va primi aprobarea BPL. Ne vom intalni in cel mai scurt timp”, a spus primarul Dumitru Boros. Acesta este foarte dezamagit de Mihai Bozianu, care atunci cand a fost sfatuit sa nu se incapataneze sa ajunga si consilier local, fiind angajat la Primariei, a refuzat, punand acum partidul din nou in minoritate in CLM. Spre amuzamentul consilierilor PSD! Urmatorul din lista de candidati ai PNL Barlad la functia de consilier local ar fi Silviu Budescu, un liberal care, spun surse din PNL a dat pe la partid doar in campanie, iar apoi s-a facut nevazut… Silviu Budescu este cadru didactic la Colegiul Tehnic „A.I.Cuza” din Barlad.