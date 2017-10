La aceasta ora, in zona pietonalului Stefan cel Mare are loc Sfanta Liturghie oficiata cu ocazia hramului Cuvioasei Parascheva. Mii de credinciosi s-au adunat deja in zona centrala pentru a asculta liturghia savarsita de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovine, alaturi de un sobor impresionant de preoti. Pe scena unde are loc slujba religioasa se afla si numeroase oficialitati din Iasi dar si din tara.

Sursa: https://www.bzi.ro/mii-de-pelerini-la-sfanta-liturghie-a-cuvioasei-parascheva-slujba-speciala-pe-pietonalul-stefan-cel-mare-foto-live-video-625474