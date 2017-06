Miniștrii propuși, audiați pe repede înainte. Avize pe bandă rulantă în comisiile parlamentare

Audierile miniștrilor în comisiile parlamentare au început la ora 8.00 urmând ca după-amiază noul Executiv să fie votat în plen.

Update 11.37 Adrian Țuțuianu a fost avizat pentru funcția de ministru a Apărării

Update 11.30 Lucian Romașcanu a fost întrebat care este motivația pentru care vrea să mute Departamentul Centenar din subordinea Guvernului, în subordinea Ministerului Culturii.

UPDATE 11.28 Carmen Dan a fost avizată pentru funcția de ministru de Interne.

UPDATE 11.12 Romașcanu a început pledoaria vorbind despre el la persoana a III-a:

”Este pentru prima dată când stau în partea aceasta a mesei. Aș vrea să vă spun ceva despre personajul care este candidat pentru funcția de ministru al Culturii. Am 27 de ani de carieră în mediul privat. Legat de tabloid, am condus divizia Ringier România. Nu am fost niciodată jurnalist nu m-am implicat în decizii editoriale. Am condus instituții de presă. Am lucrat la CanCan, era al treilea ziar. Apoi, la Kanal D, am fost și consilierul președintelui TVR, pentru o perioadă. Deci am experiență în zona de management, în zona de project management. Aș adăuga și funcți de președinte al Comisiei de cultură”.

Acesta a mai spus: ”Nu știam că vin, nu știam nici că Ionuț Vulpescu pleacă”.

Update 11.06 Senatorii PSD din Comisie au întârziat, moment în care Gigel Știrbu l-a întrebat pe Romașcanu dacă știe de ce întârzie co.legii

Update 10.49 Lucian Romașcanu a ajuns în Comisia de Cultură. Membrii PSD din Comisie l-au întrebat: ”Ai tensiune, ai emoții?” În scurt timp încep audierile.

