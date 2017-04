Ministrul Sănătăţii: Notificăm Comisia Europeană pentru blocarea exportului de vaccin

Ministrul Sănătăţii, Florina Bodog, spune că România se confruntă cu o criză în privinţa medicamentelor şi, implicit, a vaccinului, astfel că cere notificarea Comisiei Europene pentru blocarea exportului de vaccin şi intenţionează să solicite şi blocarea exportului intracomunitar pentru mai multe medicamente prevăzute în programele naţionale de sănătate.

“Vreau să vă spun că suntem într-o situaţie de criză pe care o gestionăm cu cea mai mare atenţie. Vreau să vă informez că Ministerul Sănătăţii, aşa cum am declarat de fiecare dată când am ieşit public, a luat toate măsurile pentru a achiziţiona vaccinurile şi că în momentul de faţă aşteptăm livrarea primului lot de ROR pentru cele zece judeţe în care lipseşte. Am toată determinarea să fac acest lucru şi doresc ca pacienţii români să nu fie defavorizaţi comparativ cu alte ţări în care aceste medicamente au preţuri mai mari”, a spus ministrul Sănătăţii, joi, la finalul unei dezbateri pe tema imunizării.

El a precizat că a trimis o scrisoare către Ministerul Economie, cerând să fie notificată Comisia Europeană pentru blocarea exportului de vaccin, iar săptămâna viitoare intenţionează să solicite blocarea exportului intracomunitar pentru mai multe medicamente din programele naţionale de sănătate.

“În acelaşi timp, am trimis scrisoarea către Ministerul Economiei pentru a se face notificarea Comisiei Europene pentru blocarea exportului de vaccin. Vreau să vă mărturisesc că intenţionez să solicit blocarea exportului intracomunitar pentru mai multe medicamente, în perioada care va urma, asta însemnând săptămâna viitoare, pentru absolut toate medicamentele care sunt prevăzute în programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele prevăzute în programele de oncologie, pentru medicamentele pentru copiii cu leucemie. Pentru toate medicamentele care dispar de pe piaţă şi pentru care am semnale că nu se găsesc în farmacii sau că nu pot fi aprovizionate la timp”, a mai spus Bodog.

