UPDATE: Minoră de 15 ani din Zorleni, bătută cu biciul de tată. Fata susține că acesta a agresat-o și sexual!

UPDATE: Ancheta sociala a specialiștilor d ela DGASPC Vaslui s-a încheiat, umând a fi trase concluziile. Asistentul comunitar al Primăriei Zorleni, Ionuț Munteanu a precizat că familia respectivă, formată din mama, tata și 12 copii, este una foarte respectabilă în comunitatea din Zorleni. „Sunt de religie penticostală, cel puțin mama este, iar tatăl cochetează cu această religie. El este foarte muncitor, are 12 copii, doi băieți fiind plecați la muncă în străinătate. Acasă are zece copii și are de toate – animale, tractor, a construit trei case în curtea lor. Nu au pus probleme în comunitate, până acum. Fata nici ea nu pune probleme, în general copiii acestei familii sunt foarte cuminți. Nu știu ce s-a întâmplat, anchetatorii vor stabili cu exactitate”, a spus Ionuț Munteanu, asistentul comunitar. Cert este că vecinii acestei familii au declarat comisiei DGASPC Vaslui că nu știu să fiu văzut vreodată că tatăl și-ar bate copii. Fata care l-a acuzat pe părintele său de aceste infracțiuni (viol și bătaie cu biciul, acestă ultimă faptă fiind frecventă, spune ea, în familie), este elevă la Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” din Zorleni și învață foarte bine. Din spusele tatălui, ea s-a ales cu câteva biciuri pe spinare, vineri, pentru că avea de făcut o treabă acasă și nu s-a achitat de ea.

Din câte se pare, fata s-a prezentat vineri, 13 octombrie, la Poliția Zorleni, însoțită de o soră mai mare, unde au reclamat că cea de 15 ani a fost bătută cu biciul. Polițiștii l-au reținut sâmbătă, 14 octombrie, l-au dus la audieri, la Poliția Bârlad, unde tot sâmbătă, în jurul orelor 16.00 procurorul de caz a decis să-l lase în libertate, urmând a fi făcute cercetări minuțioase pentru a se stabili dacă tatăl, de 46 de ani, se face vinovat de acuzațiile aduse de fata sa: viol și violență în familie. „~n cauză este deschis un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol și violență în familie”, a precizat Silvia Manta, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.