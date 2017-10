Minunea de la IPJ Vaslui

LUCRÃRI…Dupã mai bine de un deceniu, sediul Inspectoratului de Politie al judetului Vaslui va fi renovat în totalitate. A fost nevoie de un sef de inspectorat venit de la Iasi care sã ducã la bun sfârsit demersurile pentru a obtine suma necesarã. Conform contractului, investitia de consolidare, modernizare si realizare a sarpantei sediului IPJ este de aproape 12,5 milioane lei si are termen de executie 36 de luni. Lucrãrile sunt deja începute în interiorul sediului si este aproape de finalizare corpul C al clãdirii. Firma care a preluat lucrãrile de putin timp, Comconstruct Vaslui, e hotãrâtã sã termine repede aceastã lucrare, chiar înainte de termen.

Chiar dacã pãrea o misiune imposibilã, noul sef al IPJ Vaslui, comisarul Doru Pantiru a reusit minunea si sediul inspectoratului va fi renovat în totalitate, atât la exterior, cât si la interior. Pentru finalizarea lucrãrilor, au fost obtinuti aproape 12,5 milioane lei, sumã necesarã consolidãrii, modernizãrii, dar si realizãrii sarpantei. În acest an au fost alocate deja 1.825,59 mii lei, bani cu care s-a apropiat de finalul reparatiilor corpul “C” al IPJ. “Banii au fost alocati încã de anul trecut, dar a fost dificil de realizat licitatia. Lucrãrile sunt deja începute, iar corpul C va fi dat în folosintã curând”, spune Doru Pantiru. De asemenea, tot în procedurã de licitatie se aflã si parcul auto al politiei vasluiene. Tinând cont cã multe dintre autospeciale sunt cu sute de mii de kilometri la bord, vechi sau necesitã reparatii costisitoare, conducerea IPJ Vaslui sper ca, în cel mai scurt timp, parcul auto sã fie reînnoit. Astfel, conducerea IPJ Vaslui mai are de rezolvat o singurã mare problemã cu care se confruntã, si anume, lipsa de personal. Cu un deficit de peste 20%, ofiteri si subofiteri, politia vasluianã este obligatã acum ca, pe timpul noptii, sã asigure una sau cel mult douã patrule de ordine publicã. Suplimentarea vine din partea Politiei Locale si a jandarmilor, dar nu este suficientã. “Odatã cu acoperirea deficitului, prima problemã pe care o avem în vedere este suplinirea patrulelor de ordine publicã”, spune inspectorul sef al IPJ Vaslui. Mai mult, acesta dã asigurãri cã problemele mostenite s-au rezolvat, în mare parte. Si aici facem referire la unul dintre scandalurile care aplanau asupra IPJ si care vorbea despre angajarea unor politisti la Ordine Publicã si care-si fãceau veacul prin birouri. “Nu ne mai permitem astfel de situatii”, dã asigurãri Doru Pantiru.