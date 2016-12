Miracolul de Crãciun s-a împlinit: familia Paveliuc s-a mutat în casã nouã!

SANSÃ… Asa cum a promis, Ionel Sandu, managerul Radical Grup Vaslui, a construit într-un timp record o casã din Husi, oferind o nouã sansã pentru patru suflete, în prag de Crãciun. Pe scheletul vechiului bordei, care se dãrâma peste acei oameni necãjiti, în doar 11 zile a ridicat o casã frumoasã, cu douã camere, dotatã cu tot ce trebuie pentru un trai decent. Asearã, cei patru membri ai familiei Paveliuc s-au mutat în casã nouã, îmbrãcati în haine noi, oferite tot de patronul de la Radical Grup. Tatãl copiilor, Iulian Paveliuc, a primit si o veste bunã, în prag de An Nou. Patronul Radical Grup a anuntat cã îl angajeazã la depozitul din Husi, pentru a nu mai fi nevoit sã caute prin gunoaie sã-si întretinã familia. “Suntem multumiti, cei mai multumiti de ceea ce ne-a fãcut patronul de la Radical Grup. Îi multumim din toatã inima pentru ce a fãcut pentru noi, sã-l ajute Dumnezeu în viatã”, a spus familia Paveliuc, la momentul în care s-a mutat în noua casã.

În urmã cu câteva sãptãmâni, patronul Radical Grup Vaslui intra, absolut întâmplãtor, într-un bordei de oameni amãrâti din Husi. Imaginea unui bebelus înfofolit în haine urât mirositoare, plus mizeria cumplitã din camera în care locuiau cele patru suflete l-au marcat pe viatã. “Am rãmas socat, nu mi-am revenit zile de-a rândul. O mizerie cruntã, iar în mijlocul hainelor murdare era un copilas de câteva luni, care stãtea în conditii greu de imaginat. Nu mai puteam sã dorm noptile, vãzându-i cum trãiesc. Uitãm de multe ori cã si ei sunt oameni ca si noi, au nevoie de ajutorul nostru. Atunci, m-am gândit sã fac ceva pentru acei oameni. Am cãutat multe zile o echipã de constructii în Husi, decis ca, de Crãciun, acei oameni sã se mute în casã nouã”, povesteste Ionel Sandu, patronul de la Radical Grup Vaslui, cel care a decis sã facã un cadou familiei Paveliuc, în prag de sãrbãtori. Pentru Iulian Paveliuc, un om care trãia din mila publicã, vestea a cãzut ca un miracol fãcut de Cel de Sus. De foarte multi ani, Paveliuc trãieste în acest bordei alãturi de Anisoara Chiriac, care i-a fãcut o droaie de copii. Au avut opt copii, însã Protectia Copilului le-a luat sase copii, prin 2012. Cineva i-a reclamat, spunând cã nu sunt conditii pentru a creste sase copii într-o camerã. Mascatii si cu inspectorii de la Protectia Copilului le-au luat sase copii, cu forta, cea mai mare fiind o fatã, care acum are 15 ani. În prezent, cei doi soti mai au doar doi copilasi, pe Octavian, care are 2 ani si jumãtate, si pe Iulian, care are trei luni, dar riscau sã-i piardã si pe acestia. Auzind cã Protectia Copilului vrea sã le ia si ceilalti doi copii, Ionel Sandu a decis cã va investi cât este nevoie, pentru a salva aceastã familie. Timp de 11 zile, echipele de constructori au muncit zi si noapte, pentru a face din acel bordei necãjit o casã curatã, primitoare. Schimbarea a fost uluitoare.

S-au îmbrãcat în haine noi si au petrecut prima noapte într-o casã curatã

Asearã târziu, familia Paveliuc, îmbrãcatã în haine noi, oferite tot de patronul Radical Grup, s-a mutat în noua locuintã, formatã din douã camere si o bucãtãrie, dotatã cu frigider si aragaz. Ionel Sandu le-a promis cã, în cursul zilei de astãzi, le va umple frigiderul cu alimente, pentru a avea bunãtãti pe masa de Crãciun si Revelion, plus cã le-a oferit lemne pentru a avea pe toatã durata sezonului rece. Firma care a construit casa a pregãtit si o curte interioarã, în care s-a pus un strat gros de balast, împrejmuind totul cu un gard de sârmã, plus o portitã cu lacãt, pentru cazul în care membrii familiei pleacã de acasã. În casã, sunt acum un pat si o canapea, dulapuri suspendate, gresie pe jos, o sobã frumoasã, care face legãtura între cele douã camere, pe care se poate gãti, asternuturi noi, covoare. În curte, copiii se pot juca în liniste, în timp ce rufele vor putea fi întinse pe noul uscãtor. Totul miroase a nou, a curat, în timp ce familia Paveliuc s-a îmbãiat si a îmbrãcat haine noi-noute, oferite tot de binefãcãtorul lor. “Ce sã mai spunem? Suntem foarte, foarte bucurosi. Avem acum casa noastrã, cea mai frumoasã din zonã, în care ne putem creste copiii. Nu suntem oameni pretentiosi. Ceea ce ne-a fãcut acest om adevãrat, patronul de la Radical Grup, ne-a uimit peste mãsurã. Nu am întâlnit oameni ca dânsul, este cu adevãrat o minune de Crãciun. Nici nu mi-a trecut prin gând cã vom sta într-o casã atât de frumoasã”, au spus membrii familiei Paveliuc. Acum, acestia si-ar dori ca mãcar doi din cei sase copii luati de stat sã se întoarcã acasã, fata de 15 ani si un bãiat, ambii de la centrele din Husi. Ionel Sandu le-a plãtit si facturile restante la energie electricã, 310 lei, rãmânând doar o micã sumã de achitat.

DGASPC Vaslui nu le va mai lua cei doi copii, întrucât sunt conditii de locuit

Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului le-a trimis o hârtie, în urmã cu câteva zile, în care anuntã familia Paveliuc cã îsi va putea pãstra copiii, cu conditia ca acestia sã beneficieze de conditii normale de locuit, cu hranã si haine bune, în timp ce tatãl va trebui sã aibã un comportament mai pãrintesc si mai responsabil. O veste bunã, pentru niste oameni amãrâti care, dacã nu ar fi fost gestul lui Ionel Sandu, ar fi pierdut cei doi copilasi. “Sã-i dea Dumnezeu sãnãtate domnului de la Radical Grup, patronul cu suflet mare care a salvat aceastã familie. Sperãm cã vor pãstra tot ceea ce au primit acum, toate aceste lucruri frumoase”, a spus Adrian Chiriac, cumnatul familiei Paveliuc. Vestea bunã este cã Iulian Paveliuc nu va mai fi nevoit sã caute în gunoi, de acum înainte. Patronul de la Radical Grup i-a oferit huseanului un loc de muncã, iar Paveliuc va trebui sã meargã în fiecare dimineatã la depozitul de la Husi, sã ajute la treburile care sunt acolo, contra unui salariu fix. Din acei bani, îsi va întretine familia si îsi va achita facturile la luminã. “Mã bucur cã, iatã, familia Paveliuc s-a mutat în casã nouã, dupã aproape douã sãptãmâni de investitii. Totul este nou, frumos si de calitate. Sper cã vor pãstra si vor întretine tot ce au primit, plus cã vor avea ce pune pe masã în seara de Crãciun”, a spus Ionel Sandu, managerul Radical Grup, asearã târziu.