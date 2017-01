Mobilizare exemplarã: frigul i-a determinat pe elevi sã cearã prelungirea vacantei

PETITIE… Peste 22000 de elevi din toatã tara, câteva mii fiind din judetul Vaslui, au semnat în ultimele patru zile o petitie online prin care au cerut prelungirea cu încã o sãptãmânã, pânã la data de 16 ianuarie, a vacantei de iarnã, solicitarea având ca argument principal gerul nãprasnic din ultima perioadã. Remarcãm succesul acestui demers, elevii mobilizându-se exemplar, si nu contestãm cã unii semnatari ai petitiei au la bazã motive serioase pentru care au cerut suspendarea cursurilor pentru cinci zile, cum ar fi naveta din localitatea de domiciliu pânã la unitatea de învãtãmânt, însã nu excludem posibilitatea ca printre acestia sã fie si elevi care, pur si simplu, au vrut sã scape de ore.

„Propun ca în perioada de 9.01.2017-16.01.2017 sã fie o mini vacantã deoarece este super frig! Temperaturile sunt de -12, -10, -13 grade!

Acum cã a venit zãpada, propun încã o mini vacantã, si asa toti elevii sunt stresati, si stim fiecare cât e de greu sã fii elev! Sã nu mai vorbim cã viscolul este foarte puternic atât la orase, cât si în mediul rural!

Semnati petitia, poate vom reusi!” – asa sunã solicitarea postatã pe petitieonline.net, fiind evident, dacã tinem cont de exprimare, cã autorul este un elev. Luni seara, 22595 de internauti semnaserã aceastã petitie, multi dintre acestia argumentând prin comentarii decizia de a sustine cererea adresatã Ministerului Educatiei Nationale si Cercetãrii Stiintifice. „Mãi oameni, gânditi-vã la temperaturi! În Bucuresti, Ilfov, Iasi, Vaslui, si cam tot restul tãrii sunt temperaturi în care niciun om, fie copil sau adult, NU trebuie sã iasã afarã din casã. Gânditi-vã si la cei ce fac naveta, cei ce vin din alte orase, sau de la tarã, si cei de la oras! E imposibil sã iesi pe o temperaturã ca asta! Niciun animal n-ar rezista! Sper ca aceastã petitie sã fie aprobatã de ministerul învãtãmântului! Vã urez sãnãtate!”, a scris un semnatar. „Eu sunt studentã si am si colegi care vin de la tarã…pentru studenti nu a creat nimeni o petitie. Dar nu asta e cel mai rãu. Conditiile pe care CFR le oferã sunt îngrozitoare. Mai frig n compartimente decât afarã! La liceu am fost 30 în clasã, 20 fiind din mediul rural si în fiecare iarnã profesorii fãceau orele doar cu 10 elevi. Sunt elevi care nu îsi permit sã plãteascã bani pe autobuze, si fac naveta sãracii cu trenul, iar la conditiile pe care le gãsesti la personal…..Acum fiecare are propria lui pãrere, nu sunt mama, dar am frati! Si sincerã sã fiu, mai bine i-as tine acasã o sãptãmânã, decât o lunã întreagã în spital”, este un alt mesaj.

Contestatarii petitiei sustin cã elevii fug de …învãtat

Nu toatã lumea care a citit petitia a si aprobat-o. Au fost internauti care au sustinut cã, de fapt, elevii cautã scuze sã scape de ore, pentru cã nu le este greu sã se deplasese prin frig, ci mai degrabã sã învete. „Fratilor, nu vã înteleg. Ati avut o vacantã de douã sãptãmâni si mai vreti alta doar pentru cã este frig? Vã spun eu cã nu e din cauza frigului. Vã e lene sã învãtat0i. Sunt contra acestei porcãrii si dacã voi chiar credeti cã ministerul o sã vã aprobe? Sã fim realisti”, a scris un contestatar al petitiei. Acesta a avut si sustinãtori. „Sã te trezesti dimineata devreme este foarte greu, normal, având în vedere faptul cã noaptea stati pânã la nu stiu ce ore pe internet cu ochii la toate tâmpeniile. Apoi, obosit, sã mergi la scoalã si sã dai de “proful”/”profa” care te scoate la lectie si, vãzând cã nu stii nimic, sã îti trânteascã un 2, iar apoi tot vina lui/ei este. (…) Lãsând deoparte profesorii, celorlalti pãrinti nu le este greu sã meargã la serviciu prin acelasi ger, pentru a câstiga un ban ca sã-si ia de la gurã si sã vã facã vouã poftele? La ce vã mai trebuie, mediocrilor, o sãptãmânã de vacantã? Puneti mâna si învãtati cã habar nu aveti pe ce planetã trãiti si vã arde de stat acasã. Mai târziu, când veti creste, vã veti plânge de sistem si de politicã, alea care vor fi create de prãpãditi tot ca voi, care au vrut vacantã”, a scris un alt internaut.