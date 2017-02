Modificări IMPORTANTE. Unde vor fi soluţionate dosarele de retrocedare din Bucureşti

Primarul general, Gabriela Firea, a dispus înfiinţarea unui comitet pentru analizarea şi eficientizarea soluţionării dosarelor înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Comitetul va fi coordonat de Viceprimarul General Tomnita Florescu si are ca misiune identificarea cat mai rapida a unor solutii pentru accelerarea procesului de solutionare a dosarelor de retrocedare. Comitetul va elabora, de asemenea, propuneri de modificare a legislatiei care sa usureze procedura de analiza si sa fluidizeze activitatea institutiilor implicate in acest proces.

“Am decis infiintarea unui comitet care sa vina cu propuneri concrete in ceea ce priveste analizarea si solutionarea dosarelor de retrocedare inregistrate la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti. Cetatenii care au fost deposedati in mod abuziv de regimul comunist au dreptul sa-si recupereze cat mai urgent proprietatile sau, dupa caz, sa fie despagubiti in mod just. Timp de 16 ani, din 42.566 de dosare, au fost rezolvate mai putin de jumatate, adica 19.730. Aceasta situatie trebuie sa ia sfarsit!”, a declarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.

