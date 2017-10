Morgan Freeman, impresionat de povestea unui orfan român. Interviul va fi difuzat de National Geographic

Povestea de viaţă a românului Izidor Ruckel, cel care a supravieţuit coşmarului din orfelinatul de la Sighetu Marmaţiei l-a impresionat pe celebrul actor american Morgan Freeman, care i-a luat un interviu la Los Angeles.

Reportajul va fi difuzat în peste 170 de ţări, în cadrul documentarului ,,The Story Of Us”, pe National Geographic. Seria a început pe 11 octombrie, iar episodul care îl are ca protagonist va fi difuzat în SUA pe 25 octombrie şi va fi intitulat “The Power of Love”.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/morgan-freeman-impresionat-de-povestea-unui-orfan-roman-interviul-fi-difuzat-national-geographic_381735.html#ixzz4vejAjfuC