“Mortul e de vinã”, lasã de înteles autoritãtile în cazul bebelusului de opt luni, mort în spital

ANCHETÃ…Reprezentantii Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui sunt pe cale sã finalizeze cercetãrile în cazul bãietelului de opt luni din Puscasi, care a murit, marti, la spitalul din Iasi, dupã ce familia a acuzat cã a fost neglijat la unitatea sanitarã din Vaslui. Desi raportul n-a fost finalizat, conducerea DSP a declarat cã bebelusul a fost evaluat si tratat corespunzãtor la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, vina mortii copilului neapartinând medicilor pediatri vasluieni. În acest caz, ca în majoritatea cazurilor, vina se aruncã asupra mortului, pentru cã, s-a îmbolnãvit nu-i asa, cum se mai poate apãra el ?

“Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui a solicitat un punct de vedere conducerii unitãtii sanitare unde a primit primele îngrijiri medicale. Din cele prezentate de unitatea sanitarã reiese faptul cã a fost evaluat de trei medici pediatri. Ulterior, starea copilului deteriorându-se, a fost transportat la un spital clinic din Iasi. De asemenea, conducerea unitãtii spitalicesti ne-a informat cã va desfãsura o anchetã mai amplã cu privire la acest caz, rezultatele urmând a ni se comunica si nouã. Pânã în prezent institutia noastrã nu a primit nicio plângere din partea familiei astfel încât comisia de malpraxis nu se poate întruni. Vom urmãri acest caz si vom decide ce demersuri vom face mai departe”, a declarat Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui.

Familia copilului acuzã, în continuare, medicii

Negrescu Matei Alexandru, bãietelul de opt luni care a murit marti la spitalul din Iasi ca urmare a unei septicemii, a fost îngropat ieri, în cimitirul din Puscasi. Familia acestuia n-a putut sã treacã nici acum peste socul decesului bebelusului si acuzã cadrele medicale vasluiene de neglijentã. “Copilul a fost tratat bine acasã, dar la spital a fost tratat rãu. L-a dus cu temperaturã de la dinti, la Vaslui a intrat în comã, iar la Iasi a murit. Spun cã i-au dat tratament, dar a fost gresit. Pastilele i-au atacat creierul. I-au dat medicamente pentru oameni mari, el a fost prea mic pentru tratamentul ãla”, ne-au declarat membrii familiei Negrescu. Potrivit oamenilor din sat, practicile de neglijentã de la spitalul din Vaslui sunt ceva obisnuit. “Si eu am fost cu copilul la spitalul din Vaslui. Dacã nu eram femeie mai hantuscã, murea în mâinile mele. M-am certat cu ei si m-au trimis la Iasi, astfel ajungeam si eu ca vecinii nostri. Copilul ãsta a murit cu zile. Pãcat de el”.

Povestea lui Alexandru, bebelusul care a murit de septicemie

Pe 28 ianuarie a.c., Mioara Negrescu s-a prezentat la Urgente cu bãietelul ei de doar opt luni, care avea febrã si dureri de gingii. “Copilului i s-a fãcut rãu vineri, pe 28 ianuarie. Avea febrã din cauza dintisorilor. I s-au uflat ambele gingii, si cea de sus si cea de jos. Vineri seara m-am dus la spital, la Vaslui, sã-i facã o perfuzie ceva, pentru cã se simtea foarte rãu, am zis cã cel mai bine e sã-l vadã un doctor. Când am ajuns la spital, era o doamnã asistentã la Urgente, jos, care nici nu a vrut sã mã interneze. A zis cã nu e nimic grav, cã eruptiile dentare se pot trata si acasã. Între timp a venit si o doamnã doctor. I-am zis cã bãietelul meu nu mai mãnâncã si e foarte palid. Eu, ca mamã, am simtit cã nu se simtea bine. Într-un final ne-au fãcut internarea. Vineri seara, în prima noapte în spital, a fãcut teperaturã 38 cu 5. M-am dus cu el în brate la cabinet, la asistente. Mi-au zis sã mã duc înapoi în salon si sã stau linistitã cã nu are nimic. Însã el se simtea din ce în ce mai rãu. La un moment a început sã dea ochii peste cap. A venit o asistentã care mi-a zis sã stau linistitã cã vine doamna doctor dimineatã si poate îi pune vreo perfuzie ceva, sã-i mai schimbe starea”, a spus tânãra mãmicã. Chinurile au continuat si sâmbãtã pentru Mioara Negrescu si bebelusul ei. “Când a venit doamna doctor, dimineatã, m-a întrebat dacã copilul a mâncat. I-am zis cã nu i-a plãcut mâncarea pe care spitalul i-a dat-o. Mi-a zis “mamã, pãi ce sã-ti facem, cã tu acasã i-ai dat si lapte praf, i-ai dat si lapte de vacã. Noi nu avem vaci la spital ca sã-i dãm copilului tãu lapte de care-i place. Am început sã plâng. Am rugat-o sã mã lase sã aduc eu mâncare de acasã, dar n-a vrut. Le-am zis asistentelor sã-mi dea un supozitor, sã-i pun copilului. Mi-au spus cã nu sunt supozitoare în spital. Pe la 12 noaptea m-am dus la ele la cabinet pentru cã bãietelul se zvârcolea de durere si plângea. Când am intrat în camera aia a lor, ele dormeau. Eu plângeam în salon si mã rugam la Dumnezeu sã-i treacã durerea copilului, meu iar asistentele dormeau în cabinetul lor. L-au tratat cu o indiferentã totalã. Duminicã dimineata bãiatul era si mai schimbat la fatã, starea lui de sãnãtate se agravase si mai tare. Pe la trei dupã-amiazã, a început sã plângã, sã se învineteascã. Mi-au zis sã-l plimb prin salon, sã-l legãn pe picioare. Eu eram cu psihicul la pãmânt, dar am fãcut tot efortul ca sã pot sã-mi ajut copilul. M-am dus din nou la cabinet si am rugat-o pe doamna doctor sã vinã sã-l vadã pentru cã nu se simtea deloc bine, era galben la fatã, abia mai respira. Pe la 4 l-au dus sã-i facã ecografie. Dupã aia a venit doamna doctor în salon si mi-a zis cã i-a fost descoperitã o rãcealã puternicã la rinichiul drept. “Mãmica, îi mai facem o perfuzicã si asteptãm SMURD-ul de la Iasi cã aici nu mai avem ce sã-i mai facem”, mi-a spus doamna doctor. De vineri seara si pânã duminicã dupã-amiazã, m-am rugat de ele sã facã ceva, cã eu eram depãsitã, iar ele mi-au zis sã stau linistitã, cã bãiatul e sãnãtos, cã-mi fac eu probleme degeaba. Dintr-o datã am aflat cã ele n-au ce sã-i mai facã”, mai spune tânãra mãmicã.

Marti, bebelusul a murit la Iasi

Pentru cã starea de sãnãtate a bebelusului s-a complicat foarte tare, medicii vasluieni au decis transportul lui la un spital din Iasi. “Duminicã, pe la 7 seara, a venit doamna doctor în consultatie. I-a pus stetoscopul la inimã sã vadã dacã mai bate si a plecat. În momentul ãla copilul nu mai era constient. A început sã se îngãlbeneascã si mai tare, sã se zbatã în pãtut. Imediat i-au pus vreo patru perfuzii, l-au întepat tot. Nici nu putea sã mai respire. Au chemat de urgentã SMURD-ul de la Iasi. Pentru cã starea lui se agravase foarte tare, s-a decis sã plecãm la Iasi cu o ambulantã din Vaslui. Pe la Codãesti ne-au mutat în cealaltã masinã, care venea dinspre Iasi. Ãia de pe salvarea de la Iasi mi-au zis cã la Vaslui i-au fãcut un tratament care nu trebuia. I-au dat niste pastile cu care sã-si revinã mai fuga, dar alea mai rãu i-au fãcut. Când am ajuns la Iasi, i-au si fãcut o ecografie. I-au gãsit toate organele sãnãtoase. Luni seara, pe la 7.30 l-au dus la un tomograf. Mi-au zis cã trebuie sã-i facã un control la cap, cã bãiatul meu moare si nu se stie de ce. La tomograf a iesit cã avea creierul umflat, din cauza tratamentului si a durerii pe care a suportat-o. Medicii mi-au zis sã mã pregãtesc de înmormântare. Vineri seara medicii de la Vaslui îmi ziceau sã mã duc cu el acasã, cã nu are nimic grav, iar luni seara, medicii de la Iasi îmi spuneau cã copilul meu va muri. Luni noaptea a intrat în comã, iar marti, pe la 12, bãietelul meu a murit. Cauza, stop cardiac. Avea doar opt luni, acusi împlinea 9 luni”, ne-a declarat mama bãiatului, marti.