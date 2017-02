Mult-trâmbitatul memorandum pentru judetul Vaslui a murit de-a binelea

JENANT… S-a fãcut mare tam-tam, la finele anului trecut, pe povestea memorandumului care era anuntat drept colacul de salvare al judetului Vaslui. Zeci de primari din tot judetul au venit cu bratele încãrcate de hârtii, la Prefecturã, si s-au întors în comunitãtile lor fãrã niciun rezultat concret. Asta, pentru cã totul a murit din fasã, imediat ce PSD a câstigat alegerile, iar promisiunile fãcute de Ciolos si consilierii sãi nu s-au mai materializat. Fostul prefect Daniel Olteanu, ajuns între timp deputat PNL, era foarte bucuros de faptul cã memorandumul includea judetului Vaslui în programul pilot privind zonele marginalizate. Din pãcate, toate promisiunile lui Ciolos s-au spulberat în vânt, atunci când PSD a ajuns la guvernare.

“Sunt bucuros cã biroul de asistentã tehnicã, amenajat la parterul Prefecturii, functioneazã si cã lucrurile s-au pus în miscare. Din câte cunosc, este pentru prima datã când un Guvern vine cu un program concret pentru zona noastrã si ne oferã, în plus, avantaje de care trebuie sã stim sã profitãm. Practic, pornim de la linia de start cu punctaje suplimentare pentru proiectele depuse pe anumite programe europene. Sunt fonduri cu destinatie clarã, iar estimãrile care existã la ora actualã spun cã ar putea fi atrase peste 100 milioane euro în judet, dacã se depun proiecte si dacã existã interes si implicare din partea primarilor si a întreprinzãtorilor privati. E sansa noastrã sã recuperãm o parte din decalajul pe care Vasluiul îl are fatã de celelalte judete din tarã”, spunea Olteanu. S-a înfiintat o Unitate Guvernamentalã de Asistentã Tehnicã (UGAT), a fost angajat un functionar, Remus-Andrei Esanu, iar 40 de primari de comune si municipii au venit la Vaslui, pentru a cere ajutor pentru proiectele pe care le aveau în plan. “E o stare de efervescentã aici pe care nu am mai vãzut-o de multã vreme. Primii si cei mai interesati sã primeascã bani de la Guvern sau din fonduri europene au fost primarii de comune, care vãd acest program ca pe o ultimã sansã la dezvoltare, pe care nu vor sã o rateze. Sunt optimisti în ceea ce priveste punctajele separate care li se acordã pentru proiecte, si sunt constienti cã impactul asupra comunitãtii lor va fi unul imens si vizibil. Vorbim de proiecte de 3-4 milioane de euro, poate chiar mai mult, pentru fiecare comunã! Sãptãmâna trecutã, primarii s-au întâlnit cu domnul consultant Cristian Burdujan, care le-a oferit clarificãri si recomandãri punctuale pentru atragerea de fonduri europene. Ne dorim ca rata de absorbtie sã fie cât mai ridicatã, dar ne intereseazã si calitatea proiectelor. Totul pleacã de la initiativa primarilor꞉ ei trebuie sã stie, în primul rând, ce sã cearã, si sã nu se mai teamã de birocratie, pentru cã primesc consultantã amãnuntitã pentru orice problemã care poate sã aparã”, anunta functionarul. Ce s-a ales de programul special destinat judetului Vaslui? Praful, pentru cã niciun cent nu s-a miscat spre judet si niciun proiect de la Vaslui nu a beneficiat de vreo conditie specialã la Bucuresti. “Ne-au chemat la Vaslui, am dus sute de hârtii cu proiecte, ni s-a promis ajutor si nu s-a fãcut nimic. A fost totul o mare minciunã, pentru cã, de fapt, nu era niciun leu alocat special pentru judetul Vaslui. Dacã ar fi venit sã spunã cã judetul Vaslui are 100, 200 de milioane de euro pe proiecte, iar noi putem accesa acesti bani pe baza proiectelor în lucru, as fi înteles. Asa, ce am câstigat? Nimic, pentru cã totul a fost o propagandã”, spune un primar din nordul judetului.

Si Geoanã ne-a aruncat cu praf în ochi, cu trei ani în urmã

Nu este prima gogoritã aruncatã la adresa primarilor vasluieni. În aprilie 2014, Mircea Geoanã, ca Înalt emisar al premierului de atunci, Victor Ponta, venea la Vaslui cu tolba plinã de promisiuni. “Sunt la Vaslui pentru a vã spune cã trebuie sã ne pregãtim, autoritãti locale si judetene, institutii deconcentrate, pentru o mare provocare. Peste câteva sãptãmâni, Albita si judetul Vaslui nu vor mai fi granita economicã a Uniunii Europene, aceastã granitã se va muta câteva sute de kilometri mai încolo, spre Chisinãu, dupã ce Republica Moldova, Ucraina si Georgia vor semna acordul de asociere cu Uniunea Europeanã. Vorbim, deci, de o nouã granitã comercialã a Uniunii Europene, iar Vasluiul nu va mai fi zonã de extremã periferie a Europei. As vrea sã remarc, totodatã, cã dacã sunt regiuni ale României si judete care s-au dezvoltat destul de bine, fiind mai apropiate de pietele occidentale, aici, în zona dvs., sunt multe de fãcut, iar Guvernul României vrea sã sprijine proiectele transfrontaliere, la care puteti fi parte”, spunea Geoanã. Ce s-a ales de aceste promisiuni? Praful, pentru cã, imediat ce a ajuns la Bucuresti, Geoanã a fost schimbat din functie si si-a fãcut propriul partid, PSRo.