Narcis George Matache, vasluianul care vrea sã-i cucereascã pe danezi în politicã

OCAZIE… Are 26 ani, este din Vaslui, mai exact din Hurdugi, comuna Dimitrie Cantemir, si intentioneazã sã devinã primul oficial ales în Danemarca la alegerile Consiliului Regional din Jutlandul de Nord. Este vorba de Narcis George Matache, un tânãr cu studii efectuate în America, Spania si Danemarca, adept al ideologiei social democrate (PSD), care crede în “inovare si progres tehnologic ca mod de a oferi tuturor sansa de a avea un viitor sigur si fericit”.

Potrivit presei daneze, Narcis a jucat fotbal în Danemarca, pe post de fundas stânga. Legat de acest sport a fost încã din tarã, în urmã cu câtiva ani lucrând în departamentul de marketing al FC Vaslui, fosta echipã detinutã de Adrian Porumboiu. Tânãrul a urmat studii în Management la University of the Balearic Islands, Marketing la UCN International si Comunicare la The Ohio State University. A ocupat functii precum cea de manager de campanie la Parlamentul European, coordonator la Liga românilor Aalborg sau presedinte European Youth North Denmark.

Planul lui Matache: “perspectivã nouã si solutii inovatoare pentru Consiliul Regional”

Povestea lui Narcis în Danemarca a început în urmã cu opt ani. “Am sosit la Aalborg în august 2009 dintr-un mic sat din Moldova pentru a studia managementul din marketing la Colegiul Universitar din nordul Danemarcei. Am fost printre primii 300 de studenti internationali din oras, nu prea mult dacã luãm în calcul faptul cã ei reprezintã 10% din populatie astãzi, iar pentru un vorbitor de limbã non-danez nu s-au fãcut prea multe lucruri”, a comentat Matache pentru presa danezã. Acest lucru l-a încurajat sã întreprindã ceva pentru cetãtenii strãini din urbe si sã se implice în politica localã din orasul Jutlandul de Nord. „În Aalborg, în 2013, am reusit sã convingem sute de persoane sã voteze pentru prima datã si s-au creat o multime de lucruri bune atât pentru internationalii care trãiesc în Aalborg, cât si pentru societate în ansamblu. Cred cã acest lucru ar trebui aplicat peste tot, dacã vrem o societate mai corectã si mai incluzivã”, mai spune Matache. “Planul meu este de a oferi o perspectivã nouã si solutii inovatoare pentru Consiliul Regional în ceea ce priveste rezolvarea problemelor actuale si viitoare. Vreau sã fie o regiune exemplarã în toatã Europa, prin îndeplinirea potentialului mare al regiunii si prin a deveni mai putin dependent de Copenhaga. De asemenea, îmi doresc sã profitãm de creativitatea tinerilor nostri cetãteni si sã facem din regiune Capitala Mondialã a Culturii”, a adãugat tânãrul.

Prima sãptãmânã din campanie: impresii

Începutul de campanie a fost, pentru Narcis George Matache, mai greu decât s-a asteptat. “Prima sãptãmânã de campanie intensã a trecut. Nivelul ridicat de anxietate pe care îl simt ca un candidat pentru prima datã, mã poartã mai repede decât mã asteptam. Mã simt epuizat, si acum trebuie sã gãsesc o cale, sã scap de anxietate, dacã vreau sã supravietuiesc 5 sãptãmâni de campanie intensã. P. S 1 – a fost atât de distractiv sã fac campanie pentru alte persoane si atât de usor… Nu am stiut cât de mare este presiunea asupra candidatului. P. S 2- dacã vrei sã fii candidat în 2021, nu te descuraja la postul meu. Ai putea fi mult mai puternicã decât mine, asa cã nu ai de ce sã-ti faci griji. De asemenea, dacã doriti sã candidati, vã rugãm sã faceti acest lucru. Vã voi sprijini pe deplin”, spune tânãrul pe pagina sa de Facebook.