Negresteanul Cristi Rusu îi predã o lectie de moralitate lui Bichinet: „Eu locuiesc în Negresti si nu dau bani la ziaristi”

SCANDAL… Corneliu Bichinet, liderul PMP Vaslui, iar o ia pe arãturã si se uitã în ograda altor partide, la început de toamnã. Deputatul a decis sã facã un rechizitoriu dur la adresa „indivizilor” din PNL, între timp dispãruti din peisaj, pentru care problemele cu care se confruntã orasul Negresti si alte „colturi periculoase” ale judetului au fost strict teme de campanie. Unde este Cristi Rusu, unde sunt Oana Iovu si Nelu Tãtaru, se întreabã Bichinet, care le reproseazã cã, „înainte de a-i ferici cu orice pret” pe negresteni, ar fi trebuit sã facã demersuri pentru redeschiderea spitalului din localitate, închis de un ministru „iresponsabil”. Culmea, vorbim de acel Bichinet care a trãdat PNL, cât timp a stat în umbra lui Buzatu, la Consiliul Judetean. Actualul deputat nu s-a implicat deloc în alegerile locale, trãdându-l pe fostul coleg de partid, în alegerile de la primãrie. „Sunt criticat cã nu fac destulã opozitie si nu iau atitudine fatã de problemele orasului Negresti. E destul de interesant cum acest domn criticã întotdeauna opozitia din judetul Vaslui pentru neajunsuri si niciodatã puterea care conduce aici de 27 de ani. Asigur si pe aceastã cale, cã sunt 100 % conectat si implicat în problemele orasului, iau atitudine permanent în C.L. Negresti, am pozitii corecte si transante fatã de aceste probleme, iar acest lucru se poate verifica citind Procesele Verbale de sedintã. Spre deosebire de unii care vin în oras doar la sfârsit de sãptãmânã, eu mã confrunt cu aceste probleme zilnic. Merg prin satele componente, discut cu oamenii si încerc sã rezolv problemele cu care se confruntã. Fac fix aceleasi lucruri din pozitia mea de consilier în opozitie, pe care le face si fostul meu coleg din pozitia de parlamentar în opozitie, mai putin partea cu dat bani la ziaristi etc. Încerc sã rezolv, problemele institutional, prin metode corecte, constitutionale. As adresa la rândul meu si eu câteva întrebãri: Unde au fost cei care astãzi criticã în ultimii 25 de ani? Cum au permis degradarea nivelului de trai continuã în judetul Vaslui si implicit în Negresti in aceastã perioadã? Cum de, în decurs de mai mult de un an de la formarea noului C.L. Negresti , nu a gãsit timp sã participe la o sedintã? Poate gãseam împreunã modalitãti de colaborare în folosul cetãtenilor. Închei spunând cã la initiativa de strângere de semnãturi pentru redeschiderea Spitalului, atât eu cât si colegii mei am rãspuns si vom rãspunde pozitiv. Oricine va reusi sã redeschidã unitatea spitaliceascã în Negresti va primi aprecierile Organizatiei PNL Negresti. Sã nu fie însã, doar un nou foc de paie. A mai fost asumat termenul de 1 septembrie acum un an si nu s-a întâmplat nimic”, scrie Cristi Rusu, într-o postare pe Facebook.