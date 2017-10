Nelu Tãtaru, în genunchi înaintea alegerilor partiale de la Osesti

DEZASTRU…Dupã Banca, presedintele PNL Vaslui, Nelu Tãtaru, mai primeste o loviturã. Partidul sãu se dezintegreazã, iar dovadã e plecarea înaintea alegerilor partiale de la Osesti a vicepresedintelui sãu, Didi Alexandroae, care a preferat sã candideze din partea PSD la functia de primar, desi multã vreme a condus grupul liberalilor din zona ruralã a Vasluiului. Este al treilea esec consecutiv rãsunãtor de când a devenit presedintele PNL. Primul a fost la Bârlad, unde a pierdut postul de viceprimar dupã ce avea majoritatea în CL, al doilea la alegerile partiale de la Fruntiseni, unde iarãsi PSD i-a furat candidatul pe ultima sutã, care a si câstigat detasat scrutinul. La Osesti situatia este un pic mai delicatã, fiindcã primarul interimar era si vicepresedintele PNL la nivel judetean, iar cu trei zile înainte de depunerea dosarelor acesta a virat spre PSD, desi este un liberal convins. “Nu m-am simtit în sigurantã în PNL condus de Nelu Tãtaru. În toate sedintele de Birou Judetean noi discutam doar de excluderi. Ba a domnului deputat Olteanu, ba a viceprimarului de la Tãcuta, ba a primarilor care sunt incomozi pentru cei care practic au confiscat partidul. Îmi este dor de Ciurariu, dacã vã vine sã credeti”, a spus primarul interimar. Acesta se va rãzboi în campania electoralã cu un asistent social din comunã, Ioan Toderascu, cel pe care PSD îl avea în vedere dacã Didi Alexandroae nu ar fi acceptat propunerea lui Buzatu. Practic s-a fãcut rocada între candidati. Acum, primarul interimar Didi Alexandroae e candidatul PSD, iar Toderascu la PNL. Mai sunt si alti doi candidati de la ALDE si PMP.

Scandal de proportii în organizatia PNL, dupã ce primarul interimar de la Osesti, Didi Alexandroae, a virat cãtre PSD si va candida pentru organizatia condusã de Dumitru Buzatu, la alegerile locale partiale din 5 noiembrie. Liberalii nu înteleg cum Tãtaru si Arcãleanu l-au pierdut pe primarul interimar de la Osesti, care era liberal convins si conducea grupul liberalilor din zona ruralã a Vasluiului. Se pare cã Alexandroae nu a fost deloc sustinut de gasca lui Arcãleanu din partid, care a vãzut în alegerile de la Osesti o oportunitate de a mai aduna un ban. Candidatului i s-a cerut suma de 7.000 de lei, pentru campania electoralã si o sumã pentru precampania electoralã. ”Îmi spuneau sã pun bannere prin comunã cu mine cã sustin PNL si candidez la primãrie, în precampanie. Pãi ei asa cred cã se fac campaniile electorale? Noi am mers mereu din casã în casã. Am vorbit cu oamenii, le stim pãsurile. Ei cred cã dacã îti pui pozã pe un banner si te îmbraci frumos în costum câstigi alegerile? Si eu de unde sã am bani de aruncat pe tot felul de materiale scumpe de campanie. Nu am alte resurse decât salariul, iar prostii la Primãrie nu fac ca sã am bani din alte pãrti”, a spus Didi Alexandroae. Desi liberalii lui Arcãeanu ar fi avut o rezervã la fel de bunã ca actualul primar interimar pentru alegerile partiale, Dinu Irimia, acestia au mers pe altã mânã. Tocmai pe cea a candidatului pe care PSD îl pregãtea de zor, iar dupã sondaje si-au dat seama cã nu au nicio sansã si l-au fãcut lui Alexandroae sã treacã la PSD. Asadar, prin nominalizarea fãcutã, Arcãleanu si-a urcat în cap si liberalii din Osesti, mai ales cã nominalizarea a fãcut-o printr-o manevrã sfidãtoare. Le-a comunicat cã în sondajele fãcute de el, Dinu Irimia este sub Ioan Toderascu, asistentul social din Primãrie.

Alexandroae a plecat la PSD, pentru cã se simtea în nesigurantã în ”PNL condus de Tãtaru”

Liberalii vasluieni s-au fãcut foc si parã, când au auzit cã Alexandroae va candida pentru PSD. Prim-vicepresedintele PNL, Cristi Rusu, sustine cã a mers personal acasã la primar, în urmã cu o sãptãmânã de zile, primind asigurãri cã va candida pentru liberali. “Luni seara, pe la ora 17.00 (e vorba de ziua de luni, 9 octombrie, n.r.), am primit informatia cã în fata primãriei este o masinã de la Consiliul Judetean. Ne-am dat seama cã am fost trãdati, dupã care dl. Alexandroae nu ne-a mai rãspuns la telefon, desi îmi ceruse cu douã zile înainte sã-i aduc listele de semnãturi pentru candidatura sa din partea PNL”, spune Rusu. Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tãtaru, sustine cã a discutat în mai multe rânduri cu Alexandroae, primind asigurãri cã va candida din partea liberalilor, însã “a fost amenintat de sefii de la Consiliul Judetean cã nu va mai primi lucrãri, de aceea probabil a fãcut acest gest”. Ieri, Biroul Permanent Judetean al PNL a decis radierea din evidente a primarului interimar de la Osesti, anuntând cã acesta va pierde postul de consilier local si, implicit, functia de primar interimar. Este greu de crezut cã se va întâmpla ceva în urmãtoarele zile, mai ales cã alegerile locale în Osesti vor avea loc peste doar trei sãptãmâni. De partea cealaltã, Alexandroae a explicat de ce a plecat la PSD. S-ar fi plâns unor colegi de partid de faptul cã s-a sãturat sã tot meargã la sedinte de partid, în care se discutã doar despre excluderi si de rãfuieli, fãrã alte proiecte de viitor. “Nu m-am simtit în sigurantã în PNL condus de Nelu Tãtaru. În toate sedintele de Birou Judetean noi discutam doar de excluderi. Ba a domnului deputat Olteanu, ba a viceprimarului de la Tãcuta, ba a primarilor care sunt incomozi pentru cei care practic au confiscat partidul. Îmi este dor de Ciurariu, dacã vã vine sã credeti. Eu vãd astfel treburile într-un partid. Eram destul de neîmpãcat cu mine si simteam cã în PNL nu am un viitor. Când a venit domnul Buzatu si mi-a spus cã în PSD voi avea liniste si sprijin pentru proiectele mari ale comunei mele, am acceptat sã candidez pentru ei, fiindcã pentru mine proiectele comunei sunt mai importante decât simpatiile mele personale. Îmi pare rãu cã m-am despãrtit de un grup frumos în care am lucrat mult timp, dar e timpul ca si comuna Osesti sã iasã la luminã. Eu sunt pentru comuna mea, nu sunt nici pentru PNL, PSD, PMP sau PRM. Poate cã dacã presedinte ar fi fost Daniel Olteanu lucrurile ar fi fost altfel în PNL.”