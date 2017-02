Nervi, cozi si liste de asteptare la Serviciul Înmatriculãri

ÎMBULZEALÃ…Sute de vasluieni aglomereazã, zi de zi, ghiseele Serviciului de Înmatriculãri Vaslui dupã ce au scãpat de plata taxei auto. Vor sã-si înmatriculeze masinile cât mai repede pentru cã, spun unii, la ce se întâmplã în tarã, în ultima perioadã, le este teamã ca nu cumva si aceastã lege sã fie abrogatã. Pentru asta au fost întocmite liste de asteptare. Asearã, lista cuprindea 134 de persoane. Dintre acestea, 70 ar trebui sã reuseascã sã-si rezolve problemele, abia mâine. Si asta deoarece, pentru astãzi, lista a fost deja întocmitã.

Cu ochii la ce se întâmplã, în ultimele zile, în tarã, sute de vasluieni au luat cu asalt Serviciul de Înmatriculãri Vaslui. Unii spun cã preferã sã piardã noptile la rând de teamã ca nu cumva noua lege care-i scuteste de plata taxei de primã înmatriculare sã fie si ea abrogatã sau sã sufere alte modificãri. “Nu esti sigur de nimic în tara asta acum. Nu vedeti? Astãzi dau o lege, mâine poate cã o scot, cã nu le mai place. Au mãrit ei salarii si pensii, dar mai au nevoie si de bani pentru asta si tare mi-e teamã cã ne vom trezi cu aceeasi taxã, dar sub altã formã”, spune unul dintre cei care asteaptã la rând. Astfel, pentru a fi siguri cã nu pierd timpul degeaba, vasluienii au decis sã întocmeascã liste de asteptare si sã facã cu rândul, pe timpul noptii, pânã la deschiderea ghiseelor. “Altfel pierdem timpul degeaba. Avem o listã acum cu 134 de persoane. Pe zi, reusesc sã depunã actele 70 de persoane plus alte 30 care au fãcut cerere on-line. Jumãtate din cei de pe lista aceasta vor reusi sã îsi depunã cererile poimâine (miercuri – n.r.) pentru cã pentru mâine (astãzi – n.r.), lista a fost deja fãcutã si este înãuntru datã”, spune unul dintre cei care are grijã de întocmirea listelor. Astfel, dacã unii stau zile si nopti la rând de teamã cã nu vor mai apuca sã-si înmatriculeze masinile fãrã sã mai plãteascã taxa de primã înmatriculare, altii sunt nevoiti sã o facã. “Sunt aici pentru cã firma pentru care lucrez mi-a trimis dubã nouã. Acum stã în parcare pentru cã nu o pot folosi pânã nu o înmatriculez. Stiu cã legea datã nu se va schimba si nu îi inteleg pe cei care nu au nicio grabã, dar asta este. Eu unul, pentru a putea sã-mi fac munca pentru care sunt plãtit, sunt nevoit sã stau la rând sã înmatriculez masina de serviciu”, spune un alt vasluian pe care l-am gãsit la rând în fata Serviciului de Înmatriculãri Vaslui.