Noua ordonanță votată astă noapte are beneficiari și la Vaslui

ULTIMA ORA … Ordonanța de Guvern adoptată astă noapte de către guvernul PSD și ALDE are răsunet și la Vaslui, acolo unde, câteva figuri importante ale județului vor beneficia de prevederile actului normativ. Printre acestea enumerăm pe fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui Vasile Mihalache, fostul comisar de poliție Iulian Munteanu și colegul său de la Bârlad, Vasile Chelaru sau fostul primar Constantin Constantinescu. Astfel, aseară, odată cu adoptarea bugetului de stat, cei care astăzi ne conduc destinele au adoptat proiectul de lege privind grațierea și ordonanța privind modificarea Codului Penal. Noul act normativ dezicriminează abuzul în serviciu, atunci când discutăm de un prejudiciu sub 200.000 de lei. In astfel de cazuri, prejudiciul ar trebui să fie recuperat fără un dosar penal deschis pe numele vinovatului. Vom reveni cu amănunte.