UPDATE: 14 persoane, internate în urma consumului de eclere, de la cofetaria “Berlin”, din Bârlad

PROBLEME… Se agravează situația, în privința bârlădenilor afectați de consumul de eclere, de la cofetăria Berlin din Bârlad! In prezent, conform raportării făcute de către Spitalul Municipal, pentru Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vaslui, 14 persoane au avut nevoie de internare și se află acum sub supravegherea medicilor. Numai în ultimele 25 de ore, la CPU au mai ajuns 15 persoane, dintre ele, în urma consultului de specialitate, 7 având nevoie de internare. Este vorba despre 2 copii și 5 adulți.

Nouã persoane internate în spital dupã ce au mâncat dulciuri de la Cofetãria „Berlin” din Bârlad si de la II Lupu!



UPS! Nouã persoane (cinci adulti si patru copii) sunt internate la Sectia de Boli Infectioase din cadrul spitalului bârlãdean, dupã ce în weekend ar fi consumat niste banale eclere de la o cofetãrie din Bârlad, precum si dulciuri de la II Lupu, un laborator de cofetãrie particular din Bârlad. DSP Bârlad a confirmat informatia primitã de la mai multi bârlãdeni, revoltati cã le-au ajuns copiii la spital în urma faptului cã sâmbãtã, 26 august si duminicã, 27 august, au consumat eclere de la cofetãria în cauzã, precum si prãjituri de la II Lupu din Bârlad. DSP Vaslui a informat Prefectura judetului Vaslui despre aceastã situatie, precum si Ministerul Sãnãtãtii. DSP Vaslui si DSVSA Vaslui efectueazã o anchetã epidemiologicã pentru identificarea sursei toxiinfectiei alimentare, la ambele societãti comerciale, Berlin si laboratorul familiei Mihai Lupu din Bârlad. Rezultatele anchetelor vor fi fãcute publice, precum si mãsurile care se vor lua de cãtre Sanepid si DSVSA Vaslui.

Caz de o gravitate iesitã din comun la Bârlad, unde în decursul a douã zile, nouã persoane au ajuns la spitalul din localitate cu suspiciune de toxiinfectie alimentarã. Persoanele în cauzã, cinci adulti si patru copii, au consumat dulciuri (eclere) de la Cofetãria „Berlin” din Bârlad (unii dintre ei), iar ceilalti au consumat prãjituri de la II Lupu, unde existã un laborator particular de cofetãrie, ce are magazin propriu de prezentare si vânzare a produselor în zona Gãrii. „Inspectorii DSP si DSVSA Vaslui efectueazã în aceste momente ancheta epidemiologicã referitor la cazurile suspecte de toxiinfectie alimentarã – cinci adulti si patru copii, în urma consumului de eclere de la o cofetãrie din Bârlad si de la o societate II Lupu, tot din Bârlad. Pânã la finalizarea anchetei epidemiologice nu putem sã ne pronuntãm referitor la ce a declansat aceastã boalã. Se vor face examene minutioase de laborator, iar rezultatul si mãsurile ce se impun vã vor fi comunicate. Sesizarea a fost trimisã la DSP Vaslui de cãtre Spitalul de Urgentã Bârlad, Sectia Boli Infectioase, iar eu am dispus sã fie fãcutã anchetã epidemiologicã si de specialitate si de cãtre DSVSA Vaslui. A fost informat si Ministerul Sãnãtãtii, pentru cã asa este corect, nimeni nu este mai presus de lege. Când vom primi rezultatele anchetelor si mãsurile luate de inspectori, le vom face publice”, ne-a precizat Eduard Popca, prefectul judetului Vaslui.

Cazurile s-au înmultit de la orã la orã!

De la spitalul bârlãdean ni s-a confirmat cã dupã informarea trimisã la DSP Vaslui, au mai fost internati încã doi copii, iar ieri dupã-amiazã a mai fost internatã încã o persoanã adultã. „Sunt nouã persoane, cinci adulti si patru copii, internati cu gastroenterocolitã formã medie si usoarã, în urma consumului, din douã surse, de dulciuri. Este vorba despre douã familii – una formatã din tata, mama si copilul, iar a doua din mama si cu un copil, restul fiind persoane individuale. Se pare cã inspectorii DSP au aflat cã cei internati au consumat dulciuri din douã surse, la sfârsitul sãptãmânii. Ancheta DSP Vaslui este în desfãsurare”, ne-a precizat Adrian Gheorghiu, purtãtorul de cuvânt al spitalului bârlãdean.

Pãrintii si bunicii copiilor îmbolnãviti indicã sursa îmbolnãvirii: Cofetãria „Berlin”

Iatã câteva din informatiile primite de noi, prin care ni se relateazã cã: „La Spitalul de Copii din Bârlad sunt trei copii cu enterocolitã (frisoane, vãrsãturi, diaree, deshidratare), toate cauzate de un banal ecler de la cofetãria Berlin, de la Grãdinã. Sâmbãtã si duminica… Doctorita Chetroies poate spune, dacã vrea, mai multe. Sunt un bunic necãjit de situatie, cu probleme de sãnãtate, dar poate cã Vremea Nouã face ceva sã nu se mai întâmple asta si altor copii. Multumesc!”, ne-a transmis unul dintre cei afectati de cele întâmplate.

„În atentia tuturor! Sâmbãtã, bãiatul meu a mâncat ecler de la Cofetãria < >. Azi suntem la spital cu vãrsãturi, febrã si scaune proaste. La fel ca noi, alte 40 de cazuri de dimineatã, tot din cauzã de ecler. Alti 20 de copii sunt internati la Boli Infectioase. Am încercat sã le fac o recenzie negativã pe pagina cofetãriei, dar nu mi-au primit-o”, a scris pe pagina de socializare o mãmicã revoltatã.

Patronii de la ”Berlin” si de la II Lupu Mihai asteaptã rezutatele analizelor si ei!

Cele mai multe cazuri de toxiinfectie alimentarã sunt suspicionate cã vin de la Cofetãria „Berlin”, mai precis de la eclerele consumate acolo de persoanele care s-au îmbolnãvit. Am contactat telefonic pe Florin Pricop, administratorul firmei „Berlin” din Bârlad, care ne-a precizat cã nu are cunostintã de ce s-a întâmplat, el fiind plecat din oras momentan. „Posibil sã se fi întâmplat ceva. Mergeti la sediul firmei sã vedeti ce s-a întâmplat”, ne-a spus Forin Pricop, vizibil iritat de faptul cã presa localã a aflat cele întâmplate. Camelia Lupu, cea care are împreunã cu sotul Mihai laboratorul de produse proaspete de cofetãrie si patiserie apartinând II Lupu Mihai, ne-a precizat cã a rãmas uimitã când a auzit cã o persoanã internatã cu o formã usoarã de gastroenterocolitã a declarat cã a cumpãrat un ecler de la punctul lor de vânzare a produselor, duminicã, 27 august. „Au fost si la noi azi inspectorii sanitari de la DSP si DSVSA Vaslui, au luat probe de apã, de cremã, de ouã, de aluat. Noi nu avem produse expirate pentru cã totul se face zilnic, nu rãmâne la vânzare de pe o zi pe alta. De altfel, doar o singurã persoanã din cele din spital a spus cã a mâncat un ecler de la noi, duminicã seara, la orele 19.00. Pãi toatã ziua ea a mâncat numai un ecler? Nu stim, asteptãm rezultatele de la laborator si vedem ce s-a întâmplat. Dar eu vã spun, am mâncat si eu si fetele de la laborator eclere, proaspete, fãcute duminicã si n-am avut niciuna nimic”, ne-a spus Camelia Lupu.