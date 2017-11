Nu au bani de salarii, dar înrosesc liniile erotice! (foto)

Arogante la Protectia Copilului

INCREDIBIL… În 2016, telefoanele de serviciu ale Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui au fost folosite pentru apeluri la tot felul de linii taxate special, inclusiv la linii erotice, constatã raportul Curtii de Conturi, dupã un control care a verificat modul în care s-au cheltuit banii publici anul trecut. Printre multele nereguli din contabilitatea institutiei, sare în ochi un fapt incredibil: salariatii institutiei foloseau liniile telefonice ale DGASPC, inclusiv telefoanele mobile, pentru a apela diverse linii taxate cu multi euro, inclusiv liniile fierbinti. “S-au efectuat plãti, în 2016, peste abonamentul lunar pentru diverse servicii pe mobil, care nu se justificã, neavând legãturã cu activitatea institutiei (internet tarifat Mobil Extra, servicii cu suprataxã – SMS intensiv în retea si în alte retele), divertisment, apeluri si SMS-uri internationale, apeluri si servicii internet în roaming utilizate de salariati care nu au efectuat deplasãri externe sau au atributii pe proiecte de colaborare, în sumã de 28.249 lei”, se aratã în raportul Curtii de Conturi. Au fost descoperite nu mai putin de 365 de abonamente în toatã institutia, ceea ce înseamnã cã mai toatã suflarea de la sediul judetean avea telefoane de serviciu. Directorii institutiei sunt cei mai smecheri, fiind descoperite patru abonamente, cu valori de 50-60 de euro lunar. Ieri, în jur de 100 de angajati ai Protectiei Copilului au protestat, dupã aproape trei luni de neplatã a salariilor. La proteste a venit si presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, angajatii DGASPC înjurând ziaristii, pentru faptul cã nu si-au primit salariile, pe motiv cã au fost… prea multe dezvãluiri!

Verificând situatiile din contabilitatea Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui, controlorii Curtii de Conturi au remarcat faptul cã la nivelul acestei institutii “au fost acordate avansuri unor angajati, atât pentru efectuarea de cheltuieli materiale, cât si pentru deplasãri, fãrã ca beneficiarii sã le justifice conform legislatiei în vigoare”. S-a mai constatat cã “acordarea avansurilor nu s-a fãcut în toate cazurile în baza documentelor justificative prin care salariatii sã motiveze necesitatea efectuãrii acestor cheltuieli si nu au fost aprobate de cãtre persoanele împuternicite”. Cum s-ar traduce aceste afirmatii? Cã fondurile de la Protectia Copilului erau ca un sac fãrã fund, din care fiecare angajat îsi lua cât dorea, fãrã sã dea socotealã la nimeni, în multe cazuri fiind vorba de cãtre persoane din apropierea conducerii DGASPC. Controlul Curtii de Conturi a remarcat, cumva venind în sprijinul afirmatiilor de mai sus, cã “avansurile nu au fost justificate în termenul prevãzut de lege”. Dacã s-ar fi aplicat legislatia în vigoare, care spune cã “este interzisã acordarea unui nou avans persoanelor care nu au justificat integral avansul primit anterior”, nu s-ar fi ajuns în situatia ca sume imense de bani sã nu fi fost justificate la timp. La 31 decembrie 2015 – în acel an, Vasile Popa, a cãrui sotie lucreazã la DGASPC pe un post important, era încã director al Curtii de Conturi, pensionându-se în septembrie! – avansurile nejustificate se ridicau la 122.073 lei, în timp ce la 31 decembrie 2016 suma ajungea la 9.173 lei. În cei doi ani verificati, s-au gãsit sute de mii de lei, bani acordati asistentilor maternali, care nu aveau justificare în contabilitate, pentru cã nu s-au gãsit documente justificative. În total, valoarea estimativã a abaterii ajunge la 21.757 lei si suntem curiosi cine va rãspunde pentru acesti bani.

Jenant: mortii primeau bani în continuare de la DGASPC

Verificându-se cuantumul indemnizatiilor de handicap pe anii 2014, 2015 si 2016, controlorii financiari au rãmas interzisi. Pentru a afla dacã banii s-au achitat corect, s-au intersectat bazele de date de la Protectia Copilului, care au primit indemnizatii în perioada 2014-2016, cu cele de la Evidenta Persoanelor. Asa au descoperit cã s-au fãcut plãti cãtre cinci persoane cu handicap care decedaserã între timp, în 2015, dar si cãtre alte opt persoane decedate în 2016, dar pe cine interesa din DGASPC acest “amãnunt”… Si mai grav, se pare cã desi exista un protocol între cele douã institutii – Protectia Copilului si Serviciul de Evidentã a Persoanelor judetean – pentru verificarea si suprapunerea bazelor de date, nu s-a efectuat niciodatã o confruntare a acestor informatii. Controlorii Curtii de Conturi Vaslui au procedat la o verificare încrucisatã si în cazul biletelor de cãlãtorie gratuite, pentru persoanele cu handicap, folosind pentru comparatie datele de la DGASPC, cu cele de la Casa de Sãnãtate, Evidenta Persoanei si alte institutii de profil. Asa s-a constatat cã au fost decontate în mod necuvenit 154 de bilete de cãlãtorie dus-întors, în diverse localitãti din tarã, aferente unui numãr de 58 de persoane cu handicap, desi persoanele respective figurau ca având spitalizare continuã, în acele perioade. În conditii la fel de suspecte, s-au decontat cãlãtoriile în cazul unui numãr de 11 persoane cu handicap sau însotitori, desi acele persoane au decedat în 2016. Astfel, contravaloarea biletelor de cãlãtorie interurban sau CFR decontate “din burtã” se ridicã la peste 70 milioane lei vechi, bani care ar trebui recuperati de la persoanele vinovate.

Lemne de foc plãtite si achizitionate cu întârziere

În anul 2016, au fost plãtite achizitii de lemne de foc pentru centralele sociale din subordinea Protectiei Copilului. Lemnele de foc au fost achizitionate în anul 2015, în baza contractului de furnizare nr. 323, din 20 martie 2015, ca urmare a derulãrii în fiecare an a procedurilor de cerere de ofertã. Perioada de livrarea a lemnelor de foc, convenitã conform contractului, a fost de la 1 mai si pânã la 30 septembrie 2015. Ori, lemnele nu au ajuns în baza contractului, desi au fost plãtite. “Din analiza datelor de facturare s-a constatat depãsirea termenului de livrare, lemnele de foc fiind livrate cu întârziere, astfel: 232,5 mc lemne, conform facturii nr. 871/15.10.2015, si 399,73 mc, conform facturii 907/19.02.2016, desi entitatea auditatã a expediat mai multe comenzi pe 23.06.2015. Echipa de audit a extins verificãrile si pe anul 2014. Pentru anul 2014, entitatea auditatã a trimis comenzile pe data de 02.04.2014, pentru a fi livratã întreaga cantitate de lemne prevãzutã în contractele de 1.200 mc cãtre centrele sociale mentionate în contract, dar acestea nu au fost onorate în totalitate si la timp. Astfel, în perioada 18.03.2014-31.10.2014, prevãzutã de contractul 390/19.03.2014 , a fost livratã cantitatea de 329,8 mc lemne, cu factura 757/06.10.2014, iar ulterior a fost furnizatã cu întârziere cantitatea de 536,3 mc, cu facturile 783/15.02.2015 si 861/15.10.2015″, au constatat controlorii Curtii de Conturi. Pentru cã serviciul contabilitate de la DGASPC Vaslui nu a avut curajul sã aplice prevederile din contracte, a rezultat o pagubã totalã, compusã din penalitãti de întârziere, de 10.189 lei. Dar, o asemenea “bagatelã” nu a pãrut sã intereseze pe cei care urmãreau derularea contractelor cu lemne de foc.

Salariatii înfometati de la DGASPC au iesit în stradã!

GREVÃ…Chiar dacã au autorizatie pentru ziua de joi, aproximativ 100 de angajati ai Protectiei Copilului au pornit, ieri, o grevã spontanã în curtea institutiei. Mai mult, pentru o scurtã perioadã de timp, acestia au blocat circulatia, într-un mod inedit, pe DN 24, soseaua care face legãtura între judetele Vaslui si Iasi. Pur si simplu, pentru câteva minute, protestatarii au traversat soseaua continuu, spre nemultumirea unor soferi. De mai bine de douã luni, angajatii DGASPC Vaslui îsi asteaptã salariile restante si au primit, pânã acum, promisiuni neonorate. Mai au o sperantã astãzi, dupã ce conducerea Consiliului Judetean Vaslui le-a promis cã, odatã cu rectificarea de buget, vor primi si banii de salarii.

Cu douã zile înainte de protestul pentru care au obtinut autorizatie, aproximativ 100 de angajati au Protectiei Copilului Vaslui au pornit o grevã spontanã în curtea institutiei. Protestul a blocat, pentru câteva ore, activitatea si zeci de persoane venite cu treburi la DGASPC Vaslui au fost nevoite sã astepte finalizarea acestuia. De pe margine, oamenii au asteptat cuminti si chiar le-au dat dreptate celor care, nemultumiti de faptul cã nu si-au mai primit salariile din luna septembrie, au iesit sã-si arate nemultumirea. “O institutie premiatã ani la rând si acum am ajuns sã fim ai nimãnui. Nimeni nu se intereseazã de problemele noastre. Am primit doar promisiuni. Dacã nici miercuri nu vom primi bani, vom iesi în centrul orasului. Nu mai putem. Noi venim la muncã sã-i ajutãm pe cei în nevoi, dar acum si noi suntem la fel. Pe noi cine ne ajutã”, spune Cristina Ifrim, unul dintre protestatari. De asemenea, pentru câteva minute, protestatarii au pãrãsit si curtea DGASPC Vaslui pentru a protesta într-un mod cel putin inedit. Cei aproximativ 100 de grevisti au traversat continuu strada, blocând astfel circulatia pe soseaua care face legãtura între judetele Vaslui si Iasi. Dacã unii soferi au înteles nemultumirea oamenilor, altii s-au arãtat extrem de nervosi. Un sofer, sub pretextul cã merge la o înmormântare si are multã treabã, a fost la un pas sã forteze trecerea de pietoni pe care circulau grevistii si sã-si facã loc pentru a continua drumul. În timpul protestului, angajatii au scandat lozinci si au purtat coli de hârtie cu mesajele: “Ne-am sãturat de voluntariat”, “Toti cei în nevoi sunt dependenti de noi”, “De douã luni ne-ati pãcãlit, rãbdarea noastrã a luat sfârsit”, “Cersetoria este interzisã, nu vrem sã încãlcãm legea”. De asemenea, oamenii s-au plâns cã au început sã înregistreze restante la facturile de utilitãti, la bãnci si se apropie sezonul rece în care cheltuielile sunt mai mari în ceea ce priveste întretinerea locuintei, plus cã au copii de crescut. În mijlocul protestatarilor a ajuns si presedintele Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, si prefectul Eduard Popica. Ambii au tinut sã promitã faptul cã, în cel mai scurt timp, problemele salariale de la Protectia Copilului Vaslui se vor rezolva.