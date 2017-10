Nu mai sunt bani de salarii pentru ultimele douã luni!

Avertisment pentru salariatii din primãrii

DURERE MARE… A fost mare bucurie în primãriile din judetul Vaslui, în varã, atunci când a apãrut legea care le-a permis sã-si majoreze salariile. Atunci, o parte dintre primari s-au grãbit sã-si facã salarii la nivel maxim, aprobând salarii la nivelul cel mai mare si pentru angajati, Acum, când Guvernul se uitã chiorâs la Fisc si spune cã nu se strâng destui bani pentru functionarea administratiei si rezolvarea problemelor tãrii, multe autoritãti locale dau acum din colt în colt. Scandalurile de la vârful Guvernului si schimbarea de la vârful Ministerului Dezvoltãrii Regionale i-au speriat pe primarii din judetul Vaslui, care sperau sã obtinã bani pentru finantarea unor contracte sau proiecte în derulare. Dupã majorãrile salariale, sunt primãrii care si-au declarat deja imposibilitatea de a mai plãti salariile pânã la sfârsitul acestui an. “Dacã nu se face o rectificare în cel mai scurt timp, în noiembrie cel mai târziu, suntem într-o situatie de colaps. Sunt colegi primari care spun cã nu mai au deja bani de salarii pentru noiembrie si decembrie, iar altii vor lua mãsuri de a economisi la maxim bugetele de care dispun. Primãriile comunale sunt într-o situatie foarte grea, avem nevoie de ajutorul Guvernului”, spune primarul comunei Fãlciu, Neculai Moraru, presedintele Asociatiei Comunelor din România, filiala Vaslui.

De altfel, Asociatia Comunelor estimeazã cã pânã la sfârsitul anului, la nivel national, mai mult de jumãtate din comune îsi vor declara imposibilitatea de a mai plãti salariile majorate. În plus, vor creste datoriile la bugetul statului, contrar previziunilor ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care punea semnul egal între salarii mari si dãri la stat mai mari. Unele comune au rãmas deja fãrã bani de lemne, de salubrizare sau pentru iluminatul public. Alte comune fac transferuri de bani de la investitii la cheltuieli curente, o micã smecherie contabilã. Mai sunt si comune unde primarii spsun cã vor apela la credite garantate de Guvern, pentru cã stiu cã nu au de unde sã le returneze. Prim-ministrul Mihai Tudose spune cã „este problema lor, a primarilor” dacã si-au depãsit bugetul, o pozitie similarã fiind si la vârful CJ Vaslui. “Am discutat cu primarii încã de la începutul anului, trebuiau sã aibã bani de salarii pânã în luna decembrie. Nu avem ce sã le facem, dacã nu mai au bani de salarii, noi nu avem de unde sã scoatem bani ca sã completãm bugetele locale”, sustine conducerea Consiliului Judetean. Problema fondurilor la primãriile comunale a apãrut încã din septembrie, atunci când presedintele Asociatiei Comunelor din judetul Vaslui atrãgea atentia asupra situatiei critice din administratie. “Asteptãm fonduri la rectificarea bugetului din noiembrie, pentru cã primãriile din comunele mici nu vor putea functiona. Este un strigãt, un semnal de alarmã din toatã tara, nu numai din judetul Vaslui”, spunea primarul Neculai Moraru la întâlnirea cu ministrul Comunicatiilor. Dar, situatia este extrem de complicatã. Guvernul nu are destui bani pentru a acoperi nevoile administratiei, pentru proiectele în derulare si verificã în aceastã perioadã ce bani ar putea da cãtre primãrii la cea de-a doua rectificare bugetarã din acest an. Legal, Guvernul poate face doar douã rectificãri într-un an. La prima nu s-a dat niciun leu pentru echilibrarea bugetelor locale, deci singura sansã pentru primarii care au rãmas fãrã bani de salarii ar fi la rectificarea din noiembrie, în cazul în care rectificarea bugetarã va avea loc luna viitoare. În cazul în care se va face rectificare în luna decembrie, vor exista situatii dramatice, iar mii de functionari din primãrii nu îsi vor primi salariile, asa cum erau obisnuiti. Situatia este dramaticã si la DGASPC, acolo unde este nevoie de 30 de milioane de lei pentru a asigura salariile si cheltuielile de functionare pânã la sfârsitul anului. De unde va scoate actuala guvernare atâtia bani, la finele acestui an? Nimeni nu stie, cert este cã administratiile locale sunt pe un butoi de pulbere.