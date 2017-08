Nu se mai colectează gunoiul selectiv în Focșani sau este vorba de tradiționalul dezinteres?

”La începutul lunii august, cei de la CUP Salubritate au anunțat demararea programului de colectare a gunoiului în mod selectiv de la locuitorii Focșaniului ce locuiesc la casă, în acest sens au distribuit niște saci galbeni, urmând ca ridicarea lor să se facă în fiecare zi de marți – din două în două săptămâni.

Eu locuiesc pe str. Tăbăcari și săptămâna trecută ar fi trebuit să se ridice gunoiul pentru prima dată – nu s-a întâmplat acest lucru – am presupus că nu am calculat bine și ne-am așteptat ca zi (marți, 29.08.2017) să-i vedem pe cei de la societatea mai sus menționată că vin și iau gunoiul, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Menționez că toți cei care au colectat gunoiul în mod selectiv și-au scos sacii la poartă și săptămâna trecută și azi. Degeaba…. Peste tot pe unde am mers azi (străzile Tăbăcari, Garofiței, Simion Mehedinți, etc), la porțile oamenilor erau acești saci. Nu se mai colectează sau este vorba de tradiționalul dezinteres? Vă mulțumesc anticipat”. Ioan Teodor, un cititor fidel al ziarului dumneavoastră.

sursa: https://www.ziaruldevrancea.ro/jurnalism-cetatenesc/nu-se-mai-colecteaza-gunoiul-selectat-in-focsani-sau-este-vorba-de-traditionalul-dezinteres