“Nu sunt nici dezamãgitã si nici fericitã, nicio pedeapsã nu îl va aduce înapoi”

Mãrturia surorii elevului ucis:

PÃRERI…Chiar dacã poate fi consideratã una dintre cele mai mari pedepse pentru omor din culpã, pedeapsa primitã de cãtre Bogdan Ionut Radu este consideratã de avocatii pãrtilor “o actiune fermã a justitiei”. “Totodatã, sperãm sã contribuie la normalizarea comportamentului tuturor participantilor la trafic”, spune avocatul pãrtilor civile. De asemenea, sora victimei tine sã multumeascã apãrãtorului care a luptat pentru familia sa, dar spune cã pedeapsa, oricât de mare ar fi, nu-l va aduce înapoi pe frãtiorul ei, care si-a pierdut viata la 15 ani. “Nu sunt nici dezamãgitã si nici fericitã. Stiu cã, în cazurile de omor din culpã, pedepsele nu sunt mari. În schimb sunt multumitã cã, prin cei care au primit organele fratelui meu, acesta trãieste, mai departe”, spune Nicoleta Croitoru.

A fost condamnat initial la 3 ani si 6 luni de închisoare dupã ce a spulberat un copil pe trecerea de pietoni. Bogdan Ionut Radu a sperat cã va scãpa mai usor la apel, dar judecãtorii Curtii de Apel Iasi s-au arãtat nemilosi si i-au majorat pedepsa la 5 ani de închisoare. Cazul este unul care înregistreazã una dintre cele mai mari pedepse aplicate în cazurile de omor din culpã, dar, în opinia apãrãtorilor celor douã pãrti, pedeapsa este una justã. Nimeni nu stie exact rationamentul judecãtorilor, mai ales cã au existat si cazuri mai grave, cu soferi care au omorât oameni dupã ce s-au urcat bãuti la volan, dar acestia aprobã decizia instantei de apel. “Decizia prin care instanta de judecatã a majorat pedeapsa inculpatului nu poate decât sã confirme faptul cã instanta de apel a analizat minutios întregul ansamblu de probe existent la dosarul cauzei. Urmãrile accidentului produs de inculpat a provocat o stare de insecuritate socialã majorã în rândul cetãtenilor pentru cã orice pieton ar fi putut deveni o victimã sigurã. Decizia de condamnare nu-l va putea aduce înapoi pe Cristian, un copil minunat care nu a avut nici cea mai micã sansã de a supravietui, dar este o solutie prin care se trage un semnal de alarmã si, totodatã, sperãm sã contribuie la normalizarea comportamentului tuturor participantilor la trafic. Decizia Curtii de Apel reprezintã o concluzie cã accidentele de circulatie sunt un fenomen foarte periculos care nu poate fi combãtut decât printr-o actiune fermã a justitiei”, spune avocatul Radu Irimia, apãrãtorul pãrtilor civile din acest dosar.

Sora victimei: “fratele meu trãieste prin cei care au primit organele de la el!”

Ca si în cazul sentintei dictatã de cãtre Judecãtoria Vaslui, sora elevului pe 14 ani spulberat pe trecerea de pietoni acceptã sentinta datã de cãtre Curtea de Apel Iasi. Nu este nici dezamãgitã si nici fericitã. “Rãmân la aceeasi pãrere ca si în cazul sentintei Judecãtoriei Vaslui. Nu sunt nici dezamãgitã si nici fericitã fatã de ceea ce au decis judecãtorii. Stiu cã, în cazurile de omor din culpã, pedepsele nu sunt mari. În schimb sunt multumitã cã am reusit sã stau de vorbã cu bãiatul care a primit inima fratelui meu si cu medicul de la Iasi, care a primit ficatul. Ambii ne-au multumit si stiu cã, prin ei, fratele meu trãieste mai departe. De asemenea, tin sã multumesc si avocatului care a luptat pentru noi”, spune Nicoleta Croitoru, fratele victimei.

Accidentul care l-a ucis pe Cristian Croitoru

Scenele de cosmar au avut loc anul trecut, pe strãzile din municipiul Vaslui. La intersectia semaforizatã de la Independenta, un sofer teribilist a fortat culoarea rosie a semaforului si a lovit în plin un elev de clasa a IX-a care iesise de la scoalã, de la Colegiul “Anghel Ruginã” si voia sã prindã autobuzul spre Brodoc, sã ajungã acasã unde îl aseptau pãrintii. Drumul copilului de 15 ani a fost brusc curmat de un sofer care a apãsat prea tare pedala de acceleratie si care, dupã cum povestesc martorii, a trecut pe culoarea rosie a semaforului. A lovit în plin victima si a aruncat-o în aer mai bine de 20 de metri. În urma impactului, Cristian Croitoru s-a ales cu rãni grave si foarte grave si a fost transportat, de urgentã, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Vaslui pentru primele îngrijiri medicale si evaluãri. Primul diagnostic al medicilor a fost de traumatism cranian sever si s-a pus în discutie transportarea lui la un spital din Iasi. Cei care au fost martori la teribilul accident, inclusiv un coleg de clasã de-al victimei, povestesc scene de cosmar. Colegul elevului povesteste cã a vãzut, pur si simplu, zburând prin aer încãltãmintea, geaca si dintii lui Cristian. Un alt martor, taximetrist care astepta un client în dreptul magazinului Aurocor, povesteste si el cumplita scenã. “A trecut pe culoarea rosie a semaforului. L-am vãzut când a trecut si chiar am înjurat în gând: uite încã un vitezoman care trece pe rosu, fãrã sã îi pese. Dupã o fractiune de secundã am auzit o bubuiturã puternicã si am vãzut victima zburând, ca o pãpusã, prin aer”, a povestit taximetristul.