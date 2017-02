Numărul călătoriilor gratuite cu trenul la CFR pentru studenţi ar putea fi REDUS. Ce propun senatorii

Senatorii vor ca studenţii să circule un număr limitat de călătorii cu trenul la CFR fără să plătească. Practic, parlamentarii intenţionează să reducă călătoriile gratuite cu trenul doar între localitatea de domiciliu şi orasul unde învaţă studenţii.

Ordonanta de Urgenta 2/2017, care a stabilit ca studentii vor putea calatori gratuit cu trenul in orice directie si ori de cate ori doresc incepand de la 1 februarie, ar putea sa fie in curand modificata. Actul este in prezent in lucru in comisiile permanente ale Senatului, unde s-au propus 2 modificari substantiale.

Astfel, in comisia de Bugetn senatorii Eugen Teodorovici (PSD) si Florin Citu (PNL) au propus ca gratuitatea se se aplice doar “pe distanta dintre localitatea de domiciliu si localitatea in care se afla unitatea de invatamant la care frecventeaza cursurile”. O alta modificare propusa in aceeasi comisie a fost ca masura sa li se aplice si elevilor din clasele IX-XII. Ambele amendamente au fost admise, scrie stirileprotv.ro.

