O bãtrânã, proprietara masinii implicate în accidentul mortal de la Rebricea

CÃUTÃRI… O bãtrânã din Lunca Cetãtii, comuna Ciurea, este proprietara autoturismului care a provocat accidentul mortal de la Rebricea. Politistii vasluieni au identificat autoturismul înmatriculat în Iasi, acesta este pe numele unei bãtrâne, Elena L. Este posibil ca masina sã fi fost condusã de cãtre o rudã a acesteia (fiu sau nepot – n.r.) si nu a fost distrusã tocmai pentru cã soferul nu era si proprietarul. A ales sã o ascundã într-un grajd, acolo unde a si fost descoperitã de politisti. În prezent, masina este supusã expertizãrii, iar urmele de sânge gãsite sub aceasta au fost trimise la analize pentru a stabili dacã apartin victimei. Pe lângã aceste aspecte, politistii vasluieni vor trebui sã stabileascã si cine se afla la volanul masinii în momentul producerii accidentului.

Misiune dificilã pentru politistii vasluieni, chiar dacã au reusit sã descopere autoturismul implicat în accidentul petrecut în urmã cu mai bine de trei sãptãmâni la Rebricea. Si asta pentru cã proprietarul este o bãtrânã din localitatea Lunca Cetãtii, comuna Ciurea, si este greu de crezut cã aceasta se afla la volan în momentul producerii accidentului. Poate cã acest fapt explicã si de ce autoturismul, care a omorât femeie de 34 de ani, nu a fost distrus, stergându-se astfel orice dovadã a implicãrii. Acest lucru a dus la descoperirea masinii, ascunsã în grajdul din curtea Elenei L. Ceea ce este sigur, pânã în prezent, este faptul cã autoturismul gãsit ascuns în grajd a fost disponibilizat si adus pentru expertizã. De asemenea, petele de sânge descoperite sub acesta au fost prelevate si trimise cãtre analizã. Medicii vor stabili dacã este vorba de sânge uman si dacã da, vor trebui sã stabileascã dacã si apartine victimei din Rebricea. În urmãtoarea perioadã, politistii vor trebui si sã stabileascã cine se afla la volanul masinii în momentul producerii accidentului. Toate acestea explicã faptul cã nu a fost vorba de o retinere în momentul în care a apãrut informatia cã au fost descoperiti proprietarul si autoturismul implicat în accident. Altfel spus, este o chestiune de timp pânã când politistii vor reusi sã punã mâna si pe cel care, în urmã cu mai bine de trei sãptãmâni, a ucis o femeie în comuna Rebricea, dupã ce a trecut cu masina peste ea, apoi a fugit de la locul faptei.

Victima, sfârtecatã de soferul inconstient

Detaliile accidentului petrecut sâmbãtã seara la Rebricea sunt demne de filmele horror. Victima, o femeie de 34 de ani ce se întorcea de la magazin, a fost lovitã în plin, cu partea dreaptã a autoturismului. În urma impactului, femeia nu a fost aruncatã, ci s-a prãbusit si masina a trecut peste ea. Soferul nu a avut nicio clipã intentia de a frâna sau de a evita impactul si a trecut peste ea ca peste un câine. “Nu am descoperit, la locul faptei, nici mãcar un centimetru de urmã de frânare. Soferul a lovit victima, a trecut peste ea si si-a continuat, fãrã nicio remuscare, drumul. Am gãsit corpul acesteia sfârtecat, pur si simplu, dupã ce a trecut cu rotile peste ea si a a tãvãlit-o sub masinã”, spun aceleasi surse din anchetã. Victima provine dintr-o familie modestã. Veniturile constau în alocatiile celor doi copii, o fetitã de 12 ani si una de 14 ani, si ajutorul social.