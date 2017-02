O familie cu trei copii, pe drumuri în urma unui incendiu!

TRAGIC…Un cos de fum necurãtat, o casã veche si frigul de afarã-ingredientele tragediei petrecute duminicã seara în comuna Todiresti. Pentru a-si încãlzi cei trei copii, Constantin Gãluscã a pus lemne pe foc fãrã sã mai tinã cont de vechimea locuintei sale. Din pãcate, totul s-a tranformat într-o tragedie dupã ce locuinta a luat foc si a fost distrusã în totalitate. Cu ajutorul primarului Petricã Simiuc, familia Gãluscã a reusit sã-si gãseascã un adãpost deasupra capului. Mai mult, edilul a promis cã, sprijinit de întreaga comunitate si de oamenii de bine din judet, le va construi acestora o casã. Lucrãrile vor demara în momentul în care conditiile meteo vor fi prielnice.

Nerespectarea unor norme pe care cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã Vaslui le transmit în fiecare an, celor care folosesc, ca metodã de încãlzire, soba pe lemne, poate naste adevãrate tragedii. Asa s-a întâmplat si duminicã seara în satul Sofronesti, comuna Todiresti. Casa veche, cosul de fum necurãtat corespunzãtor, gerul de afarã si dorinta unui tatã ca cei trei copii ai sãi sã nu sufere de frig au dus la producerea unui dezastru. În jurul orei 19.00, pompierii vasluieni au fost anuntati de producerea unui incendiu la locuinta familiei Gãluscã. Chiar dacã echipajele de pompieri au sosit la fata locului într-un timp scurt, focul a fost stins abia dupã ce a fãcut nelocuibilã locuinta. Cauza producerii incendiului a fost stabilitã ca fiind un cos de fum necurãtat corespunzãtor. Din pãcate, în urma dezastrului produs de flãcãri, au rãmas fãrã un acoperis deasupra capului toti cei cinci membri ai familiei lui Constantin Gãluscã. Dintre acestia, trei sunt minori: o fetitã la grãdinitã, un bãietel, elev în clasa a II-a, si unul în clasa a VII-a. Norocul acestora a fost primarul comunei, Petricã Simiuc, care s-a implicat pentru ca întreaga familie sã aibã o sansã la viatã si la un trai mai bun. “Sunt oameni necãjiti, cu ajutor la 416, dar nu poti sta cu mâinile în sân când vezi asemenea nenorocire. Am oferit un ajutor de urgentã din partea Primãriei Todiresti, dar am mers si la Prefectura Vaslui de unde am solicitat un ajutor guvernamental. De asemenea, am luat legãtura cu proprietarul unei locuinte din Sofronesti unde nu stã nimeni si l-am rugat sã o punã la dispozitie familiei, pentru o anumitã perioadã de timp. Am decis sã apelez la toti oamenii de bine din comuna noastrã si din judetul Vaslui pentru a ajuta aceastã familie. Este deja dechis un cont unde au fost depusi bani si unde o mai pot face cei care doresc sã ajute. Cu acesti bani avem de gând sã începem ridicarea unei case în primãvarã, atunci când vremea ne va permite. Si acum am fost bucuros sã constat solidaritatea oamenilor în asmenea situatii. Familia aceasta a primit deja paturi, saltele, plapume, perne, haine si alimente. Acum au tot ce le trebuie sã treacã peste iarna care a mai rãmas”, spune edilul comunei. Tot el este cel care sustine cã va face tot ce-i stã în putintã pentru a ajuta familia Gãluscã. A luat deja legãtura cu Funadatia World Vision, care a promis cã se va implica si are de gând sã cearã ajutorul societãtilor comerciale din Vaslui care comercializeazã materiale de constructie.