O femeie a fost calcata de un TIR si tarata cateva sute de metri!

Imagini greu de descris in cuvinte! O femeie in varsta de 46 de ani a avut un sfarsit ingrozitor. In timp ce a traversat strada prin loc permis a fost acrosata de un TIR, strivita si tarata aproximativ 600 de metri. Ieri, cateva zeci de minute circulatia in zona a fost blocata si putini intelesesera ce s-a intamplat. Imaginile erau desprinse parca dintr-un film de groaza. Pete de sange erau peste tot, la fel si bucati de tesut.

