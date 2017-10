O gradinita din Iasi functioneaza in ilegalitate. Siguranta copiilor este pusa in pericol in fiecare zi. Gradinita arondata Colegiului National “Garabet Ibraileanu” nu functioneaza in baza unei autorizatii de securitate la incendiu. Nu exista autorizatie nici pentru sala de sport a Colegiului. Conducerea a precizat ca este un detaliu minor. “Acolo trebuie achizitionata o scara de incendiu si senzori de fum, ca sa fie totul in regula. Noi am preluat cladirea din 2013. La ora actuala este finalizata doar o parte din proiect. Nu este o chestiune iesita din comun”, spune directorul de la Colegiul “Garabet Ibraileanu”. Au termen pana pe data de 31 decembrie • Amenzile ajung si la 50.000 de lei

Sursa: https://www.bzi.ro/alerta-printre-parinti-o-gradinita-din-iasi-risca-sa-fie-inchisa-explicatie-halucinanta-a-directorului-unitatii-galerie-foto-625799