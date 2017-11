O ieseanca si-a pierdut locul de munca din cauza companiei WIZZ AIR. Calvarul prin care a trecut femeia intrece orice imaginatie

O femeie din Iasi aduce acuzatii grave companiei aeriene Wizz Air. M. P. spune ca a suferit pagube materiale, dar si morale din cauza anularii unui zbor catre Italia, Treviso.

Mai mult, dupa ce a platit 269 de lei pentru bilet, a fost anuntata in Aeroport, alaturi ce ceilalti pasageri, ca nu mai poate pleca la locul de munca, fara insa sa primeasca prea multe explicatii de la reprezentantii companiei. Abia dupa ce a asteptat cateva ore in avion, simtindu-se rau din cauza conditiilor din avion, fiind foarte cald, si a problemelor de sanatate, a fost anuntata ca nu va mai pleca la data stabilita, ci a doua zi, cu o alta cursa. Femeia a trimis o reclamatie catre Wizz Air in care povesteste ce s-a intamplat si solicita despagubiri.

