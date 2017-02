O mamã minorã si iresponsabilã a fugit din spital, cu bebelusul suspect de meningitã

INCONSTIENTÃ… Medicii pediatri de la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui se confruntã nu doar cu pãrinti furiosi, ci si inconstienti. Un caz mai aparte s-a petrecut marti dimineatã. Un bãietel de trei luni a fost luat acasã cu forta de cãtre mama sa, cu branula înfiptã în mânã si cu punguta de uroculturã dupã el. Cazul este deosebit de grav pentru cã micutul este suspect de meningitã. Unitatea medicalã a alertat Protectia Copilului, Politia si Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui si sperã ca autoritãtile statului sã gãseascã copilul pentru a putea beneficia de tratamentul corespunzãtor bolii.

În ultimii ani, tot mai multi pãrinti decid sã-si trateze copiii “dupã ureche”, cu leacuri bãbesti si sfaturi de prin ziare si forumuri, sfaturi emise de persoane care nu au nicio autoritate în domeniul sanitar. Din pãcate, astfel de practici au nãscut în ultima perioadã adevãrate rãzboaie în spitale, între medici si pãrintii celor mici. Un caz deosebit de grav a avut loc marti dimineatã, la unitatea sanitarã din Vaslui, unde o mamã minorã a fugit acasã cu copilul ei de doar trei luni, desi acesta este suspect de meningitã, o boalã foarte gravã. “Asearã (n.r. luni seara), la ora 21:45, ambulanta a adus la spital o mamã minorã, Bianca N., de 16 ani, din Rediu, cu un sugar de trei luni, care avea o stare foarte gravã, febrã, agitatie, vãrsãturi, stare de hipertonie, semne care te duceau cu gândul la o meningitã. Medicul de gardã, doctorita Rîpanu, îl vede, îsi dã seama de gravitatea situatiei, îi recolteazã analize, inclusiv hemocultura. Este chemat si ORL-istul care nu gãseste nimic clinic în sfera ORL, apoi se solicitã consultul medicului de la Boli Infectioase. Nu se trimite copilul acolo, pentru cã era într-o stare pe care noi am considerat-o gravã. Am chemat medicul infectionist, pe dr. Gherman, în toiul noptii, care a venit de la Spitalul 2 si a consultat copilul la noi pe sectie. Copilul este internat sus, la etajul sase, acolo unde avem trei rezerve de izolare, pentru a nu intra în contact cu alti copii. Mama este nemultumitã cã nu este dusã într-un salon cu mai multi copii. Medicii au trecut peste nemultumirile ei, apoi au instituit tratament copilului, antitermice, hidratare, antibiotic, absolut tot ce impune protocolul. Starea de sãnãtate a copilului se amelioreazã, febra dispare, iar consultul de boli infectioase ridicã suspiciunea unei meningite, pentru care ne-ar fi trebuit o punctie lombarã. O analizã specialã care presupune recoltarea lichidului din mãduvã. Ca sã facem o astfel de analizã, aveam nevoie de consimtãmântul apartinãtorilor, dar nu al unui minor, cum era mama acestui copil. I-am cerut acesteia mai multe numere de telefoane, pentru a chema pe cineva major care sã-si dea consimtãmântul, tatãl sau bunicii copilului. Ne-a furnizat niste numere false, pentru cã am sunat si nu ne-a rãspuns nimeni. Trecuserã deja douã ore de la internare. Existã situatii specifice care spun cã atunci când nu avem consimtãmântul unui adult, urmeazã sã întrunim o comisie multidisciplinarã, pentru a declansa procedura respectivã. Asta urma sã facem. Asistenta a stat în permanentã cu ei. La 5:00 dimineata i-a fãcut tratament copilului. La 5:15, când a urcat din nou la ei, nu i-a mai gãsit pe cei doi acolo. Mama a fugit din spital cu branula pusã la mâna copilului, cu sistemul de perfuzare, cu flaconul perfuzabil, cu punguta de uroculturã, cu tot ce era pe copil”, a declarat Ana Rinder, managerul SJU Vaslui.

Desi copilul a fost tratat ca la carte, pãrintii acestuia s-au plâns de comportamentul medicilor

Nervosi, nu se stie din ce cauzã, membrii familiei fetei au revenit cu un telefon la spital, prima datã pentru a anuntã cã o vor aduce înapoi, iar dupã aia pentru a se plânge de tratamentul la care a fost supusã tânãra. “Dupã jumãtate de orã de la disparitie, cei din UPU au primit un apel pe telefonul spitalului de la cineva din familia mamei, care a anuntat cã fata si copilul au ajuns acasã si cã, cel mai probabil, o vor aduce înapoi la spital. Dupã alte 15 minute, aceeasi persoanã a sunat din nou, dar de data asta pentru a face scandal. S-a plâns cã bãietelul nu a fost consultat, nu a fost bãgat în seamã, a stat si a asteptat si nu i s-a fãcut nimic. Acest caz este foarte grav. Copilul poate sã moarã oricând. Am anuntat Protectia Copilului, Directia de Sãnãtate Publicã, pentru cã pacientul e suspect de meningitã”, a mai declarat sefa spitalului din Vaslui. Din pãcate, asfel de cazuri s-au înmultit în ultimul timp, iar asta îngreuneazã foarte mult munca medicilor.