O nouã experientã europeanã la Scoala Gimnazialã „George Tutoveanu” Bârlad

PROIECT EUROPEAN În cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020, cu finantare din partea Comisiei Europene prin Agentia pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formãrii Profesionale, Scoala Gimnazialã “George Tutoveanu” Bârlad deruleazã proiectul cu titlul „My Europe, my future, my responsibility – Energy and sustainability”, în perioada septembrie 2016- august 2018. Conform planului de activitãti al proiectului în perioada 6-10 noiembrie 2017, a avut loc cea de-a treia reuniune transnationalã la scoala Masarykova Zakladni Skola Kdyne, din localitatea Kdyne, Republica Cehã, unde de la Scoala Gimnazialã “George Tutoveanu” Bârlad au participat doi membri ai echipei de proiect. Partenerii din cele 7 scoli europene: Luxemburg, Germania, Republica Cehã, Turcia, România si doua scoli din Grecia au creat 6 cercuri de învãtare pentru elevii cu vârste cuprinse între 10-13 ani, cercuri cu teme diferite, cum ar fi: Separarea si Reciclarea deseurilor, Apã, Alimentatie si nutritie, Forme alternative de energie, Producerea si transportul energiei termale. Aceste cercuri de învãtare, realizate de cãtre toti partenerii proiectului, au fost traduse în limba maternã a fiecarei scoli si aplicate, pe elevii fiecãrei scoli, în perioada septembrie -octombrie 2017.

În cadrul acestei reuniuni de lucru din Republica Cehã au fost prezentate rezultatele intermediare obtinute în urma testãrii cercurilor de învãtare din fiecare scoalã, cu scopul de a îmbunãtãti aceste materiale didactice, pentru a putea fi folosite pe viitor la clasã, accesibile profesorilor din toate tãrile europene. Aceste materiale didactice concepute prin cooperare europeanã contin strategii didactice inovatoare prin care elevii sã fie sensibilizati pentru propriul viitor si sã aibã constiinta unei responsabilitãti fatã de mediu, iar în cadrul temelor abordate de cãtre aceste lectii elevii pot descoperi interesele lor în domeniul energiei si a dezvoltãrii durabile devenind cetãteni activi, motivati ai Europei.