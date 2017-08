O singurã victorie pentru juniorii republicani

DISPUTAT… O victorie si trei înfrângeri pentru juniorii vasluieni, în runda a III-a din cadrul Etapei preliminare a Campionatului National de fotbal rezervat juniorilor U19 si U17.

În aceastã competitie, Vasluiul are înscrise patru formatii, douã de la LPS Vaslui si douã de la Sporting Juniorul Vaslui. Singura victorie a fost obtinutã de Sporting Juniorul Vaslui – Under 17, formatie care a câstigat cu scorul de 3-0, în deplasare, cu LPS Iasi. Juniorii mai mari, Under 19, au pierdut, scor 2-5, cu LPS Iasi. De partea cealaltã, LPS Vaslui a pierdut ambele partide, disputate pe teren propriu, cu LPS Roman. Juniorii U19, pregãtiti de Valentin Damian au cedat cu 2-1, dupã o partidã în care arbitrii ieseni au fãcut tot posibilul ca echipa din Roman sã se impunã la Vaslui. Pustii Under 17 de la LPS Vaslui au fost învinsi de LPS Roman cu scorul de 3-2. Cele douã campionate organizate de FRF se desfãsoarã în acest sezon cu un nou format, cu 114 formatii la start, iar sistemul de desfãsurare va avea patru etape de desfãsurare. În runda urmãtoare, Sporting Juniorul Vaslui joacã, acasã, cu echipele Stiintei Miroslava, iar LPS Vaslui dã piept cu LPS Iasi.