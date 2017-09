Olimpica Ioana Adelina Ralea vrea pe scenã, în fata husenilor !

INITIATIVÃ… Propunere de nerefuzat pentru municipalitatea huseanã! Ioana Adelina Ralea, poate cea mai premiatã olimpicã a urbei din ultimii ani, se oferã voluntar sã prezinte spectacolul oferit în dar husenilor, cu prilejul Zilelor Orasului, sãrbãtoarea localã mult asteptatã! Vrea ca prezenta sa pe scenã, în fata atâtor oameni dragi, sã fie dovada cã, în orasul care a dat tãrii atâtea personalitãti, tânãra generatie are si ea motivatii înalte. ”Doresc sã vin în fata concetãtenilor mei si sã le transmit un mesaj puternic, cel putin din perspectiva mea: acela cã si noi avem un potential uman grozav, cã noi suntem aceia care, umãr de la umãr, putem sustine formarea unor noi vlãstare reprezentative. Aici, la noi ACASÃ, se cultivã felurite valori frumoase”, spune Adelina.

”De 16 ani sunt huseancã trup si suflet, m-am nãscut în acest oras si mi-e imposibil sã nu asociez miezul lui octombrie cu sãrbãtoarea noastrã localã. În acest context, mai mult decât a simti la unison cu ceilalti 30 de mii de huseni dragi mie, ar fi o onoare si o împlinire deosebitã sã le pot ura personal, verbal, concetãtenilor mei « La multi ani » de ziua noastrã! Prin munca alimentatã de pasiune, am reusit sã duc numele de fortã si de culturã al Husului pe cea mai înaltã treaptã a podiumului scolar. În urma peregrinãrilor mele ca reprezentantã a acestor plaiuri, nu am putut sã dezvolt decât mândrie pentru orasul în care m-am format alãturi de oameni minunati. Husenii nu trebuie sã uite cã orasul nostru a fost leagãn al unor personalitãti de seamã de-a lungul timpului, iar eu, reusind sã am contact cu unii dintre oamenii de valoare ai prezentului din alte colturi ale tãrii, mi-am dat seama foarte bine de acest lucru. Doresc sã vin în fata concetãtenilor mei si sã le transmit un mesaj puternic, cel putin din perspectiva mea: acela cã si noi avem un potential uman grozav, cã noi suntem aceia care, umãr de la umãr, putem sustine formarea unor noi vlãstare reprezentative. Aici, între aceste dealuri muncite de generatii si nu în cine stie ce urbe mai rãsãritã între toate, aici, la noi ACASÃ, se cultivã felurite valori frumoase: copiii au acces la educatie performantã, sunt atrase fel si fel de proiecte inovatoare, tot aici iau nastere tot felul de cluburi de artã, dans, culturã. Avem un oras destul de mic, dar frumos si bine gospodãrit. Iatã, deci, doar câteva dintre motivele care mã determinã sã doresc cu ardoare sã iau la moment de sãrbãtoare cuvântul în fata unui public minunat”, spune Ioana Adelina Ralea.

”În acel moment de sãrbãtoare, busola mea va avea o coordonatã unicã: respectul si dragostea pentru orasul dintre vii”

”Acesti oameni luptã, sperã sau triumfã împreunã si meritã, la o ocazie deosebitã precum sãrbãtoarea localã, un spectacol de elitã. Mai precis, îmi manifest sustinerea fatã de perpetuarea traditiei impuse de « Trandafiri » – formatia « Trandafir de la Moldova », mereu prezentã pe scena localã si nu numai. Tot în ideea sustinerii folclorului, consider dezirabilã prezenta unor artisti consacrati de muzica popularã (spre exemplu, Niculina Stoican). Consider cã populatia tânarã, considerabilã numeric a Husului ar agrea prezenta unor reprezentanti scenici ai teatrului comic sau ai muzicii usoare: Carla’s Dreams, formatii precum Compact sau Holograf, dar si multi alti artisti sau tânara formatie de rock, Iron Cross, ar face deliciul publicului jun. Apreciez de asemenea prestatia coralei Fantasia si a renumitei soprane Angela Gheorghiu. Din acest punct de vedere, mã simt foarte determinatã în actul meu de sustinere a operei, a operetei, în general a acestui gen pe care îl prefer, dar care este foarte putin prezentat publicului local. E de o sensibilitate aparte, de o valoare culturalã si muzicalã incontestabilã. Indiferent dacã printre numele amintite de mine se numãrã sau nu artisti ce vor încanta publicul orasului dintre vii, îndeosebi în acel moment de sãrbãtoare, busola mea va avea o coordonatã unicã: respectul si dragostea pentru orasul dintre vii”, a spus Adelina. Rãmâne de vãzut dacã primarul Ioan Ciupilan si consilierii locali vor da un feed-back initiativei olimpicei Ioana Adelina Ralea.