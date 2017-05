Olimpici si profesori din toatã tara, profund impresionati de Vaslui si oamenii locului!

REUSITÃ…Etapa Nationalã a Olimpiadei Interdisciplinare “Stiintele Pãmântului”, desfãsuratã la Vaslui, în perioada 27-30 aprilie, a fost un real succes si o demonstratie perfectã a ceea ce înseamnã municipiul Vaslui si comunitatea localã. Oaspetii – elevi, profesori însotitori si membrii comisiei nationale – au rãmas plãcut impresionati de organizarea fãrã cusur a competitiei, de frumusetea, curãtenia si spatiile verzi ale orasului, dar au fost surprinsi, în acelasi timp, si de ospitalitatea si buna educatie a vasluienilor. Veniti cu idei preconcepute, alimentate de televiziunile si presa scrisã nationalã, care si-au fãcut un obicei din a ponegri acest judet, nu le-a venit sã creadã cât de diferitã este realitatea fatã de imaginea falsã conturatã la nivel national. Nu doar cã Vasluiul aratã impecabil, dar oamenii, atât de denigrati, sunt de ispravã. Eforturile organizatorilor au dat roade, astfel cã musafirii s-au bucurat de conditii foarte bune de cazare – la Hotel Racova si Motel Ambis- si masã, o desfãsurare impecabilã a probelor si de premii. Cititi în rândurile care urmeazã concluziile trase de Eduard Andriescu, inspector de geografie, Irina Dumitrascu, inspector de chimie si fizicã, si Gianina Romascu, inspector de biologie, la finalul olimpiadei.

Vasluienii nu au idee cât de valorosi sunt si în ce oras deosebit trãiesc. Toti cei care ajung aici rãmân impresionati de frumusetea resedintei de judet si de oameni, care au sfintit locul. Asta este si pãrerea participantilor la Olimpiada Interdisciplinarã “Stiintele Pâmântului”, încheiatã la sfârsitul sãptãmânii trecute. Dincolo de faptul cã oaspetii au fost încântati de spatiile pline de verdeatã din municipiu, drept pentru care au folosit expresia “blocurile din parc sau parcurile dintre blocuri” atunci când s-au referit la Vaslui, acestia au rãmas surprinsi de curãtenia de pe strãzi, dar si de faptul cã oamenii locului s-au dovedit a fi muncitori, bine educati, primitori. Atâta de mult le-a plãcut ceea ce au gãsit la Vaslui, încât au postat fotografii pe Facebook, iar efectul a fost uimitor: au fost întrebati din ce oras din vestul Europei sunt fotografiile de apropiati.

“Multumim tuturor celor care s-au implicat”

“As vrea sã multumesc tuturor colegilor de geografie care s-au implicat, dar mai ales liceului <<Emil Racovitã>> , respectiv colegului meu, profesor tot de geografie, Dan Hulubei, pentru modul în care a organizat olimpiada acolo. De asemenea, multumesc Primãriei Municipiului Vaslui, Consiliului Judetean si Primãriei comunei Pãdureni, sponsorilor, dar si ziarului Vremea Nouã pentru implicare. Elevii, profesorii însotitori si membrii comisiei nationale au fost impresionati de Vaslui si de vasluieni. Feedback-ul a fost fantastic, oamenii au fost uimiti de ce oras frumos avem.”, a declarat Eduard Andriescu, inspector de geografie.

“A fost o reusitã”

“Olimpiada a fost o reusitã. În urma discutiilor avute cu elevii, profesorii si membrii comisiei nationale, am înteles cã le-am schimbat pãrerile despre Vaslui si despre ospitalitatea moldovenilor. Probele au mers impecabil, conform programului, nu am avut sesizãri, totul a fost la superlativ. Premiile au ajuns în posesia elevilor. Nu am avut nicio sincopã, nicio nemultumire. Multumim sponsorilor si colaboratorilor, Primãriei Municipiului Vaslui, Consiliului si Prefecturii Vaslui, dar si liceului <<Emil Racovitã>>, care s-a strãduit sã ofere conditii foarte bune. De asemenea, multumim directorilor de scoli care ne-au sprijinit si au achizitionat materiale noi, care vom rãmâne în scoli”, a declarat Irina Dumitrascu, inspector de fizicã si chimie.

“Organizarea a fost la nivel înalt”

“Considerãm cã organizarea a fost foarte bunã pentru cã toatã lumea a fost extrem de multumitã, atât elevii care au participat, cât si profesorii însotitori si membrii comisiei nationale. Chiar au specificat cã au primit ajutor din partea noastrã în tot ceea ce au dorit sã organizeze si sã desfãsoare. Trebuie sã specificãm cã am fost si noi ajutati, în primul rând de Primãria Vaslui, de Consiliul Local, am avut multi sponsori care au contribuit la buna desfãsurare a olimpiadei. La Liceul <<Emil Racovitã>>, unde s-au desfãsurat probele, am avut parte de multã întelegere si sustinere din partea conducerii scolii, care ne-a pus la dispozitie echipamentul necesar pentru buna desfãsurare a competitiei, fiind vorba de o bunã dotare materialã, laboratoarele au fost renovate, dotate cu materiale de laborator, imprimante, laptopuri. Elevii participanti au primit numeroase premii si mentiuni. Pe lângã cele acordate de Ministerul Educatiei, au fost acordate premii speciale si mentiuni speciale care au fost sustinute financiar de asociatiile profesorilor de biologie, geografie, fizicã si chimie din judetul nostru. Am asigurat toate conditiile pentru o desfãsurare, zicem noi, la un nivel ridicat, astfel încât sã demonstrãm cã în Vaslui se pot organiza si desfãsura competitii ca în toate celelalte mari orase din tarã si cã nu suntem un oras asa cum îl gãsim, de multe ori, prezentat în emisiunile televizate sau în articolele din presã”, a declarat Gianina Romascu, inspector de biologie, care a adãugat cã si elevii vasluieni, participanti la aceastã olimpiadã, au fost la înãltime si au fost premiati.