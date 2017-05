Organizatiile liberale, luate la puricat: câti membri PNL mai sunt în judetul Vaslui?

ANALIZÃ…Noua conducere a PNL Vaslui a decis sã facã ordine în partid si a început o amplã analizã la nivelul celor 86 de filiale locale. Se va face o analizã, spune dr. Nelu Tãtaru, presedintele organizatiei judetene, la nivelul fiecãrei filiale în parte. “Am cerut ca fiecare organizatie în parte, fie cã vorbim de cele municipale, orãsenesti sau comunale, sã facã un recensãmânt al membrilor, dar si o analizã pe fiecare localitate, inclusiv la nivel de consilieri locali, viceprimari sau primari, sã stim cum stãm la acest moment. Suntem într-o perioadã destul de agitatã, în care pregãtim alegerile de la Fruntiseni, delegatia care va merge la Congresul National al PNL, de pe 17 iunie, atunci când se va alege noul presedinte, cât si delegatia care va participa la Consiliul National al partidului, care va stabili Biroul Permanent Executiv national si restul structurilor de conducere”, a explicat Tãtaru. Era momentul unei analize la nivelul fiecãrei filiale în parte, pentru cã ultimele alegeri judetene, cât si alegerile de la filiale au arãtat cã nu se cunoaste exact numãrul de membri în fiecare comunã, oras sau municipiu. În plus, baza de date My PNL nu a fost actualizatã la timp de oamenii lui Dan Marian, cazul fostului secretar general PNL, Sorin Radu, astfel cã acum în evidentele organizatiei judetene este o harababurã de nedescris. Cã este asa, au demonstrat-o alegerile de la PNL Bârlad, în care deputatul Olteanu a sustinut cã are câteva sute de membri care nu au votat, desi baza de date a PNL arãta o cu totul altã situatie. Nu în ultimul rând, analiza si recensãmântul membrilor liberali va însemna un tablou exact al fortei pe care o are Partidul National Liberal, la acest moment, în conditiile în care cei de la PSD au strâns rândurile si au anuntat o cifrã de peste 14.000 de membri, numai la nivelul judetului Vaslui. Probabil cã analiza va arãta si comunele unde sunt mari probleme si tensiuni în administratia localã, pentru ca noua conducere sã se axeze pe aceste localitãti, pentru a oferi o cale de mijloc pentru rezolvarea situatiilor tensionate, dar si din perspectiva alegerilor locale din 2020, pe care liberalii îsi propun sã le câstige, în judetul Vaslui.