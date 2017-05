Oribila crimã de la Ivãnesti, un amestec incredibil de promiscuitate

DUPÃ GRATII…Tânãrul care a ucis-o pe Maricica Dragomir, copila de 14 ani care suferea de un handicap mintal, a ajuns dupã gratii. Magistratii vasluieni au emis pe numele lui mandat de arestare pentru 29 de zile. Ionut Ursu a ajuns în spatele gratiilor dupã ce la mijlocul sãptãmânii trecute a omorât-o, cu mult sânge rece, pe cea care trebuia sã-i devinã sotie. Bãiatul s-a înfuriat dupã ce aceasta i-a refuzat avansurile sexuale si cu sireturile de la papuci a strangulat-o pânã când fata si-a dat ultima suflare. Pentru a sterge urmele oribilei fapte, bãiatul a luat corpul Maricicãi si l-a aruncat într-o râpã de la marginea Ivãnestiului. Ionut Ursu si-a recunoscut fapta în fata procurorilor criminalisti, iar acum îsi asteaptã sentinta din partea judecãtorilor vasluieni.

Maricica Dragomir avea 14 ani. Era din satul Draxeni, comuna Gherghesti. Duminicã, pe 30 aprilie, aceasta a fost vizitatã de Ionut Ursu, un tânãr de 19 ani din Ivãnesti. Cei doi aveau planuri mari împreunã si chiar se gândeau la cãsãtorie. Miercuri, pe 3 mai, Maricica i-a întors vizita viitorului ei bãrbat. Împreunã cu mama ei au luat drumul Ivãnestiului, pentru a pune la cale, împreunã cu familia bãiatului, detaliile nuntii. Asezate la masã, cele douã tabere au “stropit” vorbele cu alcool din belsug, în special vin. Cum discutiile nu au avut niciun rezultat, mama si fata au decis sã rãmânã peste noapte în casa bãiatului si sã continue “negocierile” a doua zi dimineatã. Acest lucru nu s-a mai întâmplat. Aflati într-o avansatã stare de ebrietate, Ionut si Maricica s-au dus într-o camerã separatã, unde tânãrul a încercat sã întretinã relatii sexuale cu fata. Numai cã aceasta l-a refuzat, refuz ce avea sã-i fie fatal. Supãrat, bãrbatul a scos sireturile de la papuci si a strangulat-o pe Maricica pânã si-a dat ultima suflare.

Trezitã din betie, mama fetei a început sã-si caute copilul

A doua zi dimineatã, dupã ce s-a trezit din betie, mama fetei si-a întrebat gazdele unde-i este copilul. “Mama lui a zis cã vrea sã o vadã pe fatã, asa cã ne-am dus la ei. Au stat ei de vorbã, iar dupã aia bãiatul ãla a luat-o de sub ochii mei. L-am întrebat < >. Mi-a zis cã pânã la Rugãrie (n.r. la marginea Ivãnestiului). I-am zis sã mã ducã si pe mine pe unde a dus-o pe fatã, dar n-a mai vrut, mi-a spus cã e obosit. Când am ajuns acasã, nu mi-am gãsit fata. Am sunat la politie, iar seful de post de la Gherghesti a venit la bãiat acasã. N-a gãsit-o nici el. Ea era aruncatã la marginea satului, într-o râpã cu spini”, ne-a declarat mama Maricicãi.

Sora criminalului si fratele fetei au format o echipã pentru a o cãuta pe Maricica

Pentru cã tânãra nu era de gãsit pe nicãieri, zeci de jandarmi, pompieri, politisti si sute de sãteni din Gherghesti si Ivãnesti au format echipe de cãutare. Din aceste echipe au fãcut parte si fratele fetei omorâte, dar si sora criminalului. “Eu am plecat de unul singur în cãutarea surorii mele. M-am întâlnit, la un moment dat, cu sora lui Ionut. De la ea am aflat cã în seara aia, când a avut loc crima, nici sora mea, nici mãmica n-au mâncat nimic. De bãut, au bãut. La un moment dat, bãiatul ãsta a luat-o pe Maricica si s-au dus în altã camerã. De acolo, nimeni nu stie ce au fãcut”, ne-a spus fratele Maricicãi. Timp de trei zile s-au chinuit echipele de cãutare sã dea de urmele fetei. Au gãsit-o sâmbãtã dimineatã, aruncatã într-o râpã de la marginea Ivãnestiului. Cel care a indicat locul unde se afla trupul neînsufletit al fetei a fost chiar ucigasul, care si-a recunoscut fapta în fata procurorilor criminalisti.

“Dacã ai violat-o, adu-o aici, sã mã ajute la treabã”

Ionut Ursu, tânãrul care a ucis-o cu mult sânge rece pe Maricica, are cazierul curat. Vecinii spun cã este un bãiat linistit, introvertit, cãruia îi place munca, dar pe care l-a stricat bãutura. Mama acestuia a rãmas socatã de ce a fost în stare sã facã fiul ei. “L-am vãzut cã stã cuminte si se uitã la televizor. Mi-a zis < >. I-am pus de a mâncat. I-am spus < > Mi-a rãspuns < >. Se vedea cã era bãut. Dar el are si probleme cu capul. Când era mic si eram cu el pe Reanimare a avut un ac înfipt în cap. De acolo i se trag lui problemele pe care le are. Dar când îsi bagã încornoratul coada, n-ai ce sã mai faci. Acum sã plãteascã. Eu stau linistitã. Mai am alti copii pe care trebuie sã-i îngrijesc”, a spus mama ucigasului. Ieri dupã-amiazã, Ionut Ursu a primit mandat de arestare pentru 29 de zile din partea magistratilor vasluieni.