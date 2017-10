Paginã de publicitate destinatã profesorilor care fac meditatii

OFERTÃ..Cadrele didactice care oferã meditatii au de acum înainte propria paginã online unde îsi pot publica anunturile în acest sens, astfel încât la ele sã aibã acces pãrintii si elevii care au nevoie de ajutor la o anumitã disciplinã scolarã la care nu pot tine pasul cu ceilalti colegi sau, pur si simplu, vor sã studieze în plus pentru concursuri sau examenele nationale. “Deoarece pe adresa redactiei am primit constant mesaje, atât de la profesori care oferã meditatii, cat si de la pãrinti care au nevoie de un meditator bun, am decis sã venim în întâmpinarea nevoilor lor. Persoanele care oferã meditatii pot posta gratuit anunturi, iar cititorii nostri sunt doar la un click distantã de ele”, au anuntat administratorii site-ului www.portalinvatamant.ro.

Adresa la care pot fi publicate anunturile este https://www.portalinvatamant.ro/meditatii/, iar argumentele deschiderii unei astfel de sectiuni sunt, conform //www.portalinvatamant.ro/, urmãtoarele: “Pe de-o parte, nu este nicio îndoialã cã elevii care aleg sã facã meditatii au avantajul lucrului individual. Au sansa sã învete în ritmul lor si sã lãmureascã tot ceea ce nu au înteles la clasa. Mai mult, în fata unor testãri importante, precum Evaluãrile Nationale sau Bacalaureatul, multi dintre ei devin stresati. Cei mai multi au nevoie de ajutor, mai ales când vine vorba despre organizarea programului. Si este de înteles, pentru cã materiile sunt stufoase si timpul este limitat. Elevii au nevoie de cineva care sã îi ghideze. De cealaltã parte, profesorii îsi doresc sã ajute elevii sã îsi atingã si sã îsi depãseascã potentialul. Nimic nu este mai frumos decât sã îi vadã cum progreseazã, cum ajung sã înteleagã toate notiunile. Mai ales atunci când elevii aleg ca materia pentru care se pregãtesc sã constituie baza unei viitoare meserii. De aceea, am fãcut noua sectiune din site usor de utilizat, atât pentru profesori, cât si pentru pãrinti.”

Cum puteti avea acces la site

Este foarte simplu pentru profesori sã publice anunturi. Acestia vor fi contactati ulterior de persoanele interesate de colaborare. “Dacã sunteti în cãutarea unui meditator, dati un click pe sectiunea “Meditatii”, unde puteti vedea toate anunturile postate pânã la acel moment. Existã posibilitatea sã alegeti direct localitatea din care proveniti si materia pentru care doriti meditator. Nu este complicat nici pentru profesorii care doresc sã posteze anunturi. Trebuie doar sã vã creati un cont, sã vã completati profilul si sã postati textul anuntului. Simplu, rapid si gratuit. Vã veti lãsa datele si veti fi contactati direct de cãtre cei interesati pentru a discuta detaliile si pentru a începe colaborarea. Pentru a posta sau a vedea anunturi de meditatii, accesati sectiunile din partea de sus a site-ului portalinvatamant.ro.”, se mai aratã în mesajul administratorilor.