Panică în faţa unui bloc din Suceava, după apariţia unui şarpe printre copii

Liniştea unei zile normale de duminică a fost stricată de un şarpe de aproximativ un metru, care se plimba printre copii, în faţa unui bloc din cartierul George Enescu al municipiului Suceava. S-a întâmplat în jurul orei 12.00, iar un locatar al blocului E 67 a sunat la 112, solicitând sprijinul pompierilor militari pentru prinderea şarpelui.

Bărbatul a relatat: „Când am ieşit afară din scara blocului era un copil care se uita la ceva jos. M-am uitat, era vorba de un şarpe, lui i se părea că e din cauciuc, dar când ne-am apropiat a început să se mişte. Băiatul l-a prins de coadă, dar nu a reuşit să-l ţină, eu am luat o piatră, dar nu am reuşit să-l lovesc, a intrat printr-o crăpătură, în izolaţia blocului”.

