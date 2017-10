Parada masinilor de epocã, mâine, în centrul orasului

INVITATIE… O nouã editie a Retro Paradei de Toamnã va avea loc, mâine, 21 octombrie, în Vaslui. Membrii filialei Retromobil Club România, filiala Vaslui, dar si ai altor judete din tarã, îsi vor expune bijuteriile pe patru roti în centrul orasului. Evenimentul va avea loc între orele 09:00-12:00 si încheie sezonul calendaristic pentru anul 2017.

Retro Parada Toamnei va avea loc în acest an în 27 de orase simultan, fiind organizatã de Asociatia Retromobil Club România, Asociatia nationalã a detinãtorilor si a restauratorilor de vehicule istorice, care are ca scop promovarea si încurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice în conditii istorice si tehnice corecte. “Retro Parada Toamnei încheie sezonul de evenimente. Dupã acest eveniment masinile vor intra la iernat pânã în aprilie, astfel încât vã invitãm la ultima întâlnire din acest an cu vehiculele istorice! Dacã aveti un vehicul care detine atestat de <<Vehicul Istoric>> sau sunteti doar pasionat de acestea, vã asteptãm alãturi de membrii Retromobil Club România la Retro Parada Toamnei!”, este îndemnul reprezentantilor filialei judetene Retromobil.