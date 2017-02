Parlamentul a început dezbaterea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu (LIVE)

UPDATE 12.20 A început şedinţa plenului reunit. S-a citit moţiunea şi urmează dezbaterea pe moţiunea de cenzură. Fiecare grup parlamentar îşi susţine punctul de vedere. Din partea PNL a vorbit Marcel Vela.

PNL și USR au depus miercuri, 1 februarie, la Camera Deputaților moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, după ce Executivul a adoptat, pe 31 ianuarie, în miez de noapte, Ordonanța de Urgență 13/2017 privind modificarea Codurilor Penale.

Actul normativ a fost abrogat, ulterior, după ce sute de mii de români au protestat față de modalitatea în care Guvernul a acționat în acest caz.

Moțiunea de urgență este susținută de PMP.

Kelemen Hunor, pe de altă parte, a declarat că parlamentarii UDMR vor fi prezenți la dezbaterea moțiunii, însă nu vor participa la vot.

Documentul a fost citit luni, 5 februarie, în plenul comun al Parlamentului de către prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu, deputat al formațiunii. De la citirea moţiunii au lipsit membrii Guvernului şi premierul Sorin Grindeanu, banca Executivului fiind goală. Şedinţa Parlamentului a fost condusă de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Petru Vlase (PSD).

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu conţine o serie de critici dure la adresa coaliţiei PSD-ALDE, pe care PNL şi USR o acuză de legalizarea furtului prin adoptarea ordonanţei de urgenţă privind modificarea codurilor penale şi a proiectului de lege privind graţierea.

”Renunţaţi la legalizarea furtului în România (…) Românii nu vor graţierea şi salvarea politicienilor corupţi. Legiferarea în folos propriu nu este o soluţie pentru România pentru că nu face decât să slăbească statul de drept şi să ne slăbească ca naţiune. Vă somăm să renunţaţi la acţiunile împotriva respectării legii, să renunţaţi la a proteja şi a atenta la viaţa, siguranţa şi viitorul românilor. Nu vă mai ascundeţi în spatele unui vot pe care cetăţenii vi l-au acordat cu bună credinţă şi deschideţi larg ochii pentru a vedea că nu guvernaţi o Românie minoritară a celor corupţi”, se arată în textul documentului.

