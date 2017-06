Pedagogul din Husi, acuzat cã si-a bãtut sotia în scoalã, a scãpat de gratii

URMÃRI Pedagogul din Husi, care si-a bãtut sotia în incinta Liceului Tehnologic “Sf. Ecaterina” si care, pentru fapta sa, a ajuns dupã gratii la finele lunii mai, a scãpat de arestul preventiv. Instanta Tribunalului Vaslui i-a admis contestatia si l-a lãsat liber, sub control judiciar. Decizia a stârnit controverse: unii spun cã astfel violenta în familie nu va fi niciodatã stopatã cu fermitate în România, iar alte voci cred cã cei doi ar putea sã se împace. “Uitati-vã pe Facebook-ul doamnei. Are pozã de copertã cu sotul si acum, semn cã împãcarea nu e departe. La noi, oricum, bãtaia în familie e privitã ca o normalitate, din pãcate”, spun apropiatii celor doi.

Ionut Bãdãrãu, pedagogul care a fost arestat la sfârsitul lunii mai, întrucât a sãrit la bãtaie la sotia sa în incinta institutiei de învãtãmânt, într-un cabinet medical, unde femeia se refugiase din calea sotului de care se temea, se aflã sub control judiciar. Instanta Tribunalului Vaslui a admis contestatia formulatã de Bãdãrãu, considerând cã acesta nu reprezintã pericol public concret, chiar dacã mai multi martori au sustinut cã sotia sa a fost bãtutã, amenintatã si chiar sechestratã. Instanta de la Vaslui i-a interzis însã lui Bãdãrãu sã se întoarcã în locuinta familiei si sã ia în vreun fel legãtura cu sotia sa sau cu martorii. Chiar si asa, unii cred cã asemenea reactii blânde ale Legii în fata violentei în familie vor încuraja agresorii. “Degeaba încearcã ONG-urile si programele guvernamentale sã combatã violenta în familie, dacã instantele rãmân compasive cu persoanele care lovesc! Dacã ridici mâna si dai într-o femeie, da, esti pericol public. Dacã esti capabil sã târâi de pãr propria sotie, da, esti pericol public. Felicit instanta Judecãtoriei Husi, pentru cã a decis cea mai asprã mãsurã preventivã, dar este dezamãgitor pentru instanta de la Vaslui, care, miloasã, l-a trimis pe individ acasã, unde e bine si nu are motiv sã constientizeze cã face rãu”, a spus psihologul Cecilia Maria Teodoru, voluntar în cadrul unui ONG care activeazã pentru combaterea violentei în familie.

Mihaela, un pedagog iubit de copii!

În timp ce pe Ionut Bãdãrãu, pedagog pentru elevii cu nevoi speciale, dupã o scurtã carierã în STPF Vaslui, multi îl criticã, inclusiv pentru o serie de evenimente din trecut, sotia sa rãmâne un om apreciat. Managerul liceului, Beatrice Giugaru, a spus despre tânãrã cã este un specialist valoros, iar reactiile copiilor de care s-a ocupat confirmã acest lucru. În fotografiile pe care acestia le fac publice, unde apar alãturi de pedagoga lor, acestia scriu comentarii emotionante, care aratã cã Mihaela este un specialist, dar si un om deosebit. “Mi-e dor de dumneavoastrã. A doua mea mãmicã! Vã iubesc mult. Nu am sã vã uit niciodatã”, a scris Yania, una dintre elevele sale. “Doamnã, voiam sã vã multumesc pentru lucrurile bune pe care le-am învãtat de la dumneavoastrã. Apreciez modul în care ne-ati fost alãuri. Sunteti cea mai tare”, i-a scris si Maria. La fel, si alti copii de care s-a ocupat au scris lucruri emotionante, semn cã Mihaela este un pedagog iubit de copiii de care se ocupã. “Ei erau o pereche frumoasã, poate se împacã. Asa e tineretea, cu nãbãdãi. Dar, totusi, pãcat de fatã, dacã mai acceptã pe viitor sã fie lovitã. Ea e o fatã deosebitã, o fatã capabilã. Am lucrat cu ea si stiu ce comportament frumos are. Nici ea si nicio altã femeie nu trebuie sã accepte sã fie lovitã”, a spus unul dintre fostii dascãli de la Liceul “Sf. Ecaterina”.