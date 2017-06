Pedepse derizorii si achitãri în dosarul “Cortojan”

SENTINTÃ…Dupã mai bine de doi ani de proces, magistratii Tribunalului Vaslui au dat sentinta în dosarul în care vamesul Cãtãlin Cortojan si alti sase complici au fost trimisi în judecatã pentru trafic cu tigãri. Instanta a decis condamnarea unui singur inculpat, Iulian Narcis Postea. Acesta a primit 3 ani de închisoare cu suspendarea executãrii pedepsei. Ceilalti au fost achitati, iar împotriva vamesului Cortojan instanta a decis încetarea procesului penal odatã cu decesul inculpatului. Acesta a fost trimis în judecatã, alãturi de alte sapte persoane, dupã ce procurorii DIICOT au instrumentat un caz în care au fost acuzati cã au introdus, ilegal, în tarã, peste 200.000 de pachete cu tigãri cu timbre din Republica Moldova.

Final neasteptat al dosarului în care fostul vames Cãtãlin Cortojan a fost trimis în judecatã, alãturi de alte sapte persoane, dupã ce a fost acuzat cã ar fi introdus în tarã, în perioada martie – decembrie 2015, peste 200.000 de pachete cu tigãri. Dupã mai bine de doi ani de la debutul dosarului, magistratii Tribunalului Vaslui au dat verdictul. Astfel, instanta a decis condamnarea inculpatului Narcis Iulian Apostu la 3 ani de închisoare pentru comiterea infractiunii de detinere, transport, vânzare a mãrfurilor supuse regimului accizabil. Instanta a dispus suspendarea executãrii pedepsei si a stabilit un termen de supraveghere de 3 ani. Ceilalti inculpati din dosar au fost achitati de cãtre magistrati. În ceea ce-l priveste pe vamesul Cãtãlin Cortojan, cel considerat de procurori “capul” întregii retele de trafic cu tigãri, instanta a decis încetarea procesului penal dupã decesul acestuia. De asemenea, judecãtorii Tribunalului Vaslui au decis restituirea sumelor de bani, a pachetelor cu tigãri si a altor bunuri confiscate de cãtre procurorii DIICOT. Din cercetãrile efectuate la acea vreme a reiesit cã, în perioada martie-decembrie 2015, 8 bãrbati, cu vârste cuprinse între 26 si 53 de ani, toti din municipiul Husi, ar fi introdus în România, în mod ilegal, aproximativ 200.000 de tigãri cu timbre fiscale de accizare din Republica Moldova. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionalã este de aproximativ 70.000 de lei. În urma administrãrii probatoriului, trei dintre membrii grupãrii au fost retinuti pentru 24 de ore, iar, ulterior, au fost arestati preventiv”, a comunicat IJP Vaslui. Vamesul Cãtãlin Nicolae Cortojan a fost arestat pentru 30 de zile, instanta Tribunalului Vaslui considerând cã DIICOT-ul are suficiente probe care sã îl trimitã dupã gratii. Acesta era considerat, de anchetatori, parte integrantã din grupul infractional din care fãceau parte Sorin Codãescu si Constantin Bârcã, ambii politisti de frontierã, arestati, împreunã cu un alt husean, Costin Dan. Interesant este cã, la acea vreme, reprezentantii ANAF, de care tine Directia Vãmilor, au comunicat faptul cã încã nu le-a fost adus la cunostintã pe cale oficialã problemele legale pe care le are vamesul Cortojan. De asemenea, nici pânã acum nu au dat un rãspuns despre tentativa acestuia, de anul trecut, de a confirma un tir de tigãri. Dacã reusea sã facã pierdute cele 600.000 de pachete de tigãri, statul român ar fi fost prejudiciat cu peste un milion de euro. Desi toti vamesii de la Albita stiau despre acest incident, nici pânã acum anchetatorii nu au formulat nici o acuzatie, ca si cum nimic nu s-a întâmplat. Mai mult, dupã acel episod, s-a schimbat si procedura de validare a tirurilor de marfã: fiecare lucrãtor vamal, care se conecteazã la server, are user si parolã individuale.

Dosarul “Cortojan”, plin de controverse încã de la început

Dosarul procurorilor anticoruptie împotriva vamesului Cãtãlin Cortojan si a lui Costin Dan, Codãescu Sorin Adrian, Bârcã C-tin Constantiniu, Brãnici Victor, Postea Narcis Iulian, Antoci Oleg si Dãmãceanu Lucian începuse sã se destrame încet odatã cu audierea martorilor. Cei audiati de instantã au povestit lucruri incredibile despre modul în care au fost luate declaratiile de cãtre anchetatori. Pe lângã faptul cã au recunoscut cã nu stiu sã scrie si sã citeascã, martorii au povestit cã au fost bãtuti pentru a recunoaste si ceea ce nu stiau. “Am învãtat doar sã semnez si atât. Le-am spus politistilor cã nu stiu sã scriu si sã citesc, însã am luat bãtaie sã recunosc”, a povestit, în fata judecãtorilor, Florin Codreanu. Mai mult, acesta a mai spus cã, în momentul în care i-a fost luatã declaratia, de fatã erau trei politisti îmbrãcati în civil, fãrã un avocat si fãrã un martor asistent, chiar dacã legea prevede acest lucru. Martorul asistent ar fi trebuit sã fie o persoanã care sã stie sã scrie si sã citeascã. La finalul declaratiei, înainte de a o semna, asistentul ar fi trebuit sã se asigure cã ceea ce este scris în declaratie este conform cu povestea spusã de cel audiat. Florin Codreanu nu a fost singurul martor analfabet audiat de instanta Tribunalului.