Performanță școlară, dar și spirit civic, la “Cuza Vodă” Huși!

RESPONSABILI O dovadă de solidaritate și empatie a fost oferită și în acest an, în preajma sărbătorilor de Crăciun, de către elevii și profesorii Colegiului Național “Cuza Vodă” Huși! Fie că a fost vorba despre copii din grădinițe, despre familii fără ajutor sau chiar despre copii cu dizabilități, care au atâta nevoie de atenție și afecțiune, liceenii de la “Cuza Vodă” au demonstrat, în fiecare caz în parte, prin darurile oferite, că au învățat de la dascălii lor, lecția fundamentală a voluntariatului!

De câțiva ani, performanța școlară de la Colegiul Național “Cuza Vodă” din municipiul Huși se împletește cu acțiuni civice, prin care profesorii și elevii lor pun accent pe implicarea directă în viața comunității. Activități cu caracter ecologist sau acțiuni caritabile – toate arată accentul pe care dascălii instituției îl pun, pe lângă rezultatele școlare foarte bune, pe educația spiritului civic al tinerei generații. In ultimele două luni, elevii Colegiului, îndrumați de profesori coordonatori și diriginți, au desfășurat o serie de activități caritabile. “Profesorii noștri ne încurajează să facem fapte bune! Inițiativa vine și de la noi, dar a fost mereu stimulată de profesorii nostri. Fiecare acțiune de acest fel înseamnă o dovadă de empatie și bunătate”, au spus elevii.

Elevii și profesorii, împreună, au împărțit bucurii!

“Elevii Colegiului Naţional “Cuza-Vodă” au arătat empatie față de semenii lor defavorizați de soartă și s-au implicat, în decursul lunilor noiembrie și decembrie ale acestui an, în patru activități de voluntariat. Prima activitate a avut loc pe 23 noiembrie și s-a desfășurat sub genericul “Săptămâna fructelor și legumelor”. Elevii claselor a IX-a Filologie 1( dirigintă prof. Stela Ghiță Enache), a X-a SN1 (dirigintă prof. Manuela Ursache), alături de colegii clasei a VII-a (dirigintă prof. Elena Talașman) au mers la sediul Fundației “Star of Hope” și au oferit legume și fructe copiilor de acolo. A doua activitate, organizată de Consiliul Elevilor din cadrul Colegiului Național “Cuza Vodă”, în parteneriat cu Centrul de Recuperare și Reabilitare a Copilului cu Dizabilități din municipiul Huși, s-a desfășurat pe data de 6 decembrie, chiar de Moș Nicolae, la Biblioteca “Mihai Ralea”. Aici, reprezentanți ai claselor IX – XII au petrecut două ore de neuitat, alături de copiii cu dizabilități. Împreună au cântat, au dansat, s-au jucat, au fost fost împărțite cadouri și toată lumea a fost fericită! O altă activitate s-a organizat pe 19 decembrie, de către elevii claselor a IX-a SS1, a X-a SS2 și a XI-a SN3 care, însoțiți de doamnele diriginte, au împărțit pachete copiilor de la Grădinița nr. 6, cu program normal (3 grupe) și de la Grădinița nr.9 cu program normal (2 grupe), ambele grădinițe fiind structuri ale Școlii Gimnaziale “Ion Creangă” din municipiul Huși. De asemenea, în ultima săptămână de școală dinaintea vacanței de Crăciun, în ziua de 21 decembrie, s-a desfășurat cea de a VIII – a ediție a acțiunii de voluntariat, organizată de Consiliul Elevilor împreună cu clasa a X-a SN2. Hainele, încălțămintea și jucăriile donate de elevii Colegiului nostru au fost apoi sortate în funcție de vârsta celor din familiile nevoiașe și împachetate cu multă dragoste. Au fost cumpărate, din donațiile în bani, alimente, dulciuri și fructe. Toate aceste pachete au ajuns la familiile defavorizate cu ajutorul elevilor și al profesorilor voluntar”, au precizat reprezentații Colegiului Național “Cuza Vodă” Huși.