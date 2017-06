Pesedista Adriana Ursu va conduce societatea de drumuri a CLM Bârlad!

S-O VEDEM LA TREABÃ Concursul pentru ocuparea postului de director al SC Ldp Reiser SA Bârlad a fost câstigat de social democrata Adriana Ursu. Asadar, societatea unde CLM Bârlad este actionar unic si care este operatorul de drumuri al orasului va fi condusã de o femeie.

Pânã acum, din anul 2001, seful Reiser-ului a fost inginerul Florin Ghenghea, care s-a pensionat „subit” pe motiv de boalã, el fiind de altfel si foarte bolnav. Florin Ghenghea, care a condus societatea de drumuri foarte multi ani (aproape 17), este membru al PSD Bârlad. Dar, venirea în fruntea Primãriei Bârlad a liberalului Dumitru Boros i-a fãcut pe multi sefi ai unor institutii ale CLM Bârlad sã se îmbolnãveascã „subit” pe caz de boalã: Vasile Ciochinã (fostul director al Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor), Vasile Rãdoi (fostul director al Politiei Locale Bârlad), iar acum si Florin Ghenghea (SC Reiser Ldp). Te si miri cum au putut conduce oamenii acestia institutii cu impact asupra bugetului local si a vietii bârlãdenilor, asa de bolnavi! Dar, spre surprinderea noastrã, dacã au plecat PSD-istii de la „butoane”, se pare cã PNL nu are rezerve de cadre si în locul celor bolnavi si pensionati, vin tot PSD-isti! La conducerea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor, n-a luat nimeni examenul, asa cã interimatul este asigurat de Daniela Tilici, la Politia Localã abia acum se bate în cuie concursul pentru ocuparea postului de director executiv, iar de curând, mai precis pe 23 iunie, a avut loc concursul (interviul) pentru ocuparea postului de director al SC Reiser Ldp SA Bârlad, la care s-a înscris un singur candidat: ing. Adriana Ursu, membru PSD Bârlad. Aceasta are 58 de ani si vine din mediul privat ( a lucrat la SC Consint SRL – sub conducerea lui Dan Ganea). Dupã ce Consint a dat faliment, ea si-a fãcut o firmã privatã cu care a executat diverse lucrãri pentru bârlãdeni: case, interioare, sedii de firme. A lucrat si sub antreprizã, luând diverse lucrãri de la Urbanproiect si chiar a câstigat cu firma ei executarea Centrului de Informatii Turistice Bârlad sau pavarea trotuarului din fata Primãriei. Cert este cã, interviul a decurs bine, iar surse din cadrul Primãriei Bârlad dau ca rezultat sigur admiterea ing. Adriana Ursu în fruntea SC Reiser Ldp SA.