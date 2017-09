Peste 100 de gălăţeni, victime ale unei reţele de trafic de persoane din Băleni

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Galaţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi au efectuat patru percheziţii domiciliare la locuinţa inculpaţilor Spînu Titi şi Spînu Iulian şi a suspecţilor S. C. şi S. V. din comuna Băleni, judeţul Galaţi, în vederea stopării activităţii infracţionale a acestora pe linia traficului de persoane exploatate prin muncă, în Italia. Potrivit comunicatului de presă al DIICOT, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2009 – 2016, prin mai multe acţiuni repetate desfăşurate în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii Spînu Titi şi Spînu Iulian împreună cu suspecţii S. C. şi S. V., prin inducere în eroare, în mod direct sau prin intermediul altor persoane, au racolat mai multe victime (peste 100), pe care apoi, personal sau împreună cu alte persoane, le-au transportat în Italia, contra unei contribuţii lunare de 150 de euro, predându-le unor cetăţeni italieni precum şi unei persoane de sex feminin, de cetăţenie română, cunoscând că victimele urmau a fi exploatate prin muncă de către aceştia. În faptt, Spînu Titi, Spînu Iulian şi suspecţii S. C. şi S. V., direct sau prin intermediul altor persoane, au racolat victimele cu promisiunea unui salariu de 1000 euro lunar pentru a munci la diverse ferme agricole de pe teritoriul Italiei, fiindu-le prezentate cu totul alte condiţii decât cele reale (referitoare la cazare, durata legală a zilei de muncă, neavând posibilitatea de a pleca benevol de la locurile de muncă respective, neavând posibilitatea unui contact direct cu angajatorii la care lucrau datorită necunoaşterii limbii italiene şi supravegherii continue exercitate asupra lor). De la fiecare victimă inculpaţii încasau suma de 150 de euro lunar, pentru întreaga întreaga perioadă în care victimele lucrau în Italia, drept comision pentru faptul că le-a fost găsit un loc de muncă, obţinând în acest mod peste 100.000 de euro. La data de 30.08.2017 procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Galaţi au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor Spînu Titi şi Spînu Iulian, suspecţii S. C. şi S. V. sustrăgându-se urmăririi penale. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Galaţi cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive, pentru o durată de 30 de zile, faţă de inculpaţii Spînu Titi şi Spînu Iulian. Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi.

sursa: http://www.monitoruldegalati.ro/evenimente/peste-100-de-galateni,-victime-ale-unei-retele-de-trafic-de-persoane-din-baleni.html