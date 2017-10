Peste 200 de vasluieni au luat parte la procesiunea Sfintei Parascheva

SÃRBÃTOARE…Vasluienii au participat cu mic, cu mare la procesiunea religioasã dedicatã Sfintei Cuvioase Parascheva. Desi ploaia nu a contenit, la cea de-a 17-a procesiune anualã, peste 200 de vasluieni au plecat de la Biserica “Sf. Cuvioasã Parascheva”, în urma icoanei si a vesmintelor Sfintei. Acestea au fost purtate prin oras, înainte sã fie din nou depuse în biserica ce îi poartã numele. Desi initial primarul Vasile Pavãl îsi anuntase si el prezenta la procesiune, acesta nu a putut fi observat în multime. Probabil va fi mâine la slujba de la biserica Sf Parascheva de lângã piata Traian.

Ca în fiecare an, în ziua de 13 octombrie, credinciosii vasluieni se adunã pentru a se ruga la vesmintele si la icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, înainte de a participa la o procesiune religioasã prin oras. În ciuda ploii si a frigului, în acest an un sobor de 20 de preoti, în frunte cu Protopopul de Vaslui, Adrian Chirvase, a condus un alai de peste 200 de credinciosi. Întreaga actiune a început la ora 16:00, cu o slujbã la Biserica “Sf. Cuvioasã Parascheva”. Urmând ca de la de la ora 17:00, sã porneascã pelerinajul prin oras. Traseul a fost cel traditional, poposindu-se la trei biserici din municipiu, în Centrul Civic, apoi din nou spre Biserica “Sf. Cuvioasã Parascheva”. ”În fiecare an, în ajunul marii sãrbãtori se sãvârseste rânduiala, vecernii si litia, apoi pelerinajul, numit calea Sfintei, pe traseul bine cunoscut: de la bisericã se pleacã spre strada Traian, la Biserica <<Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil>>, apoi pe strada Donici, pe la Biserica <<Adormirea Maicii Domnului>>, strada Stefan cel Mare, cu oprire la statuia Sfântului Voievod Stefan cel Mare si apoi pe strada Stefan cel Mare, Crucea Gãrii, din nou pe strada Traian si înapoi la biserica <<Sf. Parascheva>>. Sunt 17 ani de când se sãvârseste acest pelerinaj, aceastã procesiune, îi asteptãm si în acest an”, a declarat preotul paroh al Bisericii “Cuvioasa Parascheva”, Neculai Bãdãrãu. Acest pelerinaj a început prima datã în anul 2000, la initiativa preotului Nicolae Bãdãrau, si se pare cã în fiecare an, din ce în ce mai multi credinciosi i se alãturã. Pe sub umbrelele deschise, se puteau observa oameni de toate vârstele, cupluri, bunici cu nepoti, care se închinau pentru sãnãtate, un viitor mai bun. Cu totii aveau ochii atintiti asupra raclei, în care erau tinute straiele Sfintei Parascheva. Unii dintre ei pãreau sã astepte o minune, iar altii îndurau ploaia ca pe un sacrificiu simbolic, închinat credintei. Dupã câteva minute, în care preotii au spus rugãciuni si au cântat cântece religioase, credinciosii, în frunte cu cei 20 de preoti, si-au continuat drumul spre Biserica “Sf. Cuvioasã Parascheva”. (Andrei Manolachi)