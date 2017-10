Peste 21.000 de diabetici din Vaslui, lãsati de izbeliste dupã ce singurul medic specialist din judet a plecat în concediu

CRIZÃ… Veste proastã pentru vasluienii bolnavi de diabet. Policlinica Vaslui a rãmas fãrã medici diabetologi, dupã ce unul dintre ei si-a dat demisia, iar celãlalt a plecat în concediu medical. Conducerea Spitalului Judetean Vaslui îi asigurã pe pacienti cã situatia va reveni la normal sãptãmâna viitoare, când dr. Ella Pintilei se va întoarce din concediu. Pânã atunci, celor aproape 21.000 de vasluieni bolnavi de diabet nu le rãmâne decât sã meargã la cabinetele private.

În contextul în care diabetul este o boalã tot mai frecventã, iar numãrul pacientilor creste de la o lunã la alta, judetul Vaslui se confruntã cu o crizã acutã de specialisti diabetologi. Policlinica Vaslui a rãmas, în aceastã sãptãmânã, fãrã niciun medic diabetolog dupã ce unul dintre ei si-a dat demisia, iar celãlalt a plecat în concediu medical. Printre cei care au gãsit, ieri, usile medicilor închise s-a numãrat si Gelu Pecheanu, primarul Drânceniului. Edilul venise la Vaslui pentru a-si lua reteta si medicamentatia, însã a plecat acasã fãrã nici una, nici alta. “Am fost sã-mi iau reteta si medicamentatia pentru insulinã. Când am ajuns acolo, am auzit cã un medic si-a dat demisia, unul a iesit la pensie. Am fost la domnul prefect, l-am informat. Am vorbit si cu vicepresedintele Consiliului Judetean, domnul Trifan. Ambii au fost foarte operativi, au luat legãtura cu conducerea spitalului, care a promis cã în cel mai scurt timp va rezolva problema. Trebuie sã se gãseascã solutii. Eu am un venit si pot sã-mi cumpãr direct din farmacie, dar sunt atâtia oameni care nu au resurse financiare pentru a cumpãra insulina fãrã reteta. Insulina e vitalã pentru noi. Nu te poti juca cu asa ceva. Am noroc cã am mai avut o rezervã pentru-patru cinci zile. Dacã douã zile nu-ti faci insulina, a treia zi îti cântã popa, “Vesnica pomenire”. Asta e boala secolului, dacã stii sã o controlezi, o duci toatã viata, dacã nu, te controleazã ea pe tine pânã te duce la groapã. M-as bucura ca doamna Pintilei sã-si continue activitatea, e un specialist foarte bun”, ne-a declarat Gelu Pecheanu.

Pânã luni, Policlinica nu va avea medic diabetolog

Potrivit managerului Spitalului Judetean Vaslui, Policlinica nu va avea medic diabetolog pânã luni. “Noi am avut medici diabetologi în Policlinicã, pe doamna doctor Pintilei, care este mai veche la noi si o doamnã doctor, care a venit anul acesta pe post, rezidentã. De la 1 octombrie doamna doctor cea nouã si-a dat demisia si a plecat în Iasi, ea fiind ieseancã, iar doamna doctor Pintilei este în concediu medical. Pânã luni nu este la Policlinicã. Nu avem cu cine sã o înlocuim. Pânã luni, Policlinica nu are medic diabetolog”, a spus Ana Rinder. Asadar, pânã lunea viitoare, cei aproape 21.000 de vasluieni bolnavi de diabet sunt rugati sã se adreseze specialistilor din privat. La stat e crizã acutã!