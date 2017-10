Pietarii au fãcut colecta, seful pietelor a demarat ancheta!

INCREDIBIL, DAR ADEVÃRAT La Bârlad, Iulian Bîca, directorul Directiei de Administrare a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC) si-a permis „luxul” sã refuze o spagã de câteva zeci de milioane bune. Pietarii, constiinciosi, adunaserã cotizatia „lunarã” cãtre seful DAPPC, dar nu micã le-a fost mirarea când Iulian Bîca i-a dat afarã cu spagã cu tot! Mirati, pietarii care nu mai trãiserã un asemenea „afront” s-au gândit cã spaga a fost prea micã si au mers la cel care a fost director interimar dupã plecarea lui Vasile Ciochinã la pensie, relatându-i pãtania. Pietarii spun cã suma strânsã pentru spagã, refuzatã de Bîca, a fost primitã cu bratele deschise de fostul sef al pietei! Iulian Bîca, pus pe treabã la piatã, a rãmas mut de uimire când a auzit cã ceea ce el a refuzat a fost primit de omul din interior, pietarii fiind convinsi cã spaga s-a împãrtit ca si pânã acum. Bîca s-a înfuriat si a demarat o anchetã internã. Ca tacâmul sã fie complet, acesta ne-a precizat cã de când s-au fiscalizat intrãrile în piatã (pe la cele douã iesiri), aproape s-au dublat încasãrile!!

Încet, încet încep sã iasã la ivealã mãgãriile financiare fãcute la DAPPC Bârlad. Iatã cum a cãzut cortina trasã peste afacerile murdare de la aceastã directie: am aflat, pe surse dintre pietari, cã la Iulian Bîca, noul director executiv al DAPPC Barlad, au venit mai multi dintre ei care strânseserã „spaga” de rigioare lunarã pentru a fi înmânatã “sefului”. Tot pietarii ne-au spus cã „spaga” era 300 de lei/tarabã si 200 de lei/masã, pentru fiecare pietar, astfel cã se strângeau în jur de câteva mii de lei, bani ce erau înmânati celui din fruntea DAPPC pentru „partid”. Dacã ajungeau sau nu la partid nu se stie, cert este cã la seful pietei ajungeau! Lunar! Si s-au prezentat ei la noul director, Iulian Bîca, i-au spus „Sefu’, sã trãiti! Am adus <<cotizatia>> la partid” si i-au întins banii cei multi.

„Iesiti afarã cu prostiile astea!”

Vã imaginati mirarea pietarilor, care de peste 13 ani dau spagã la greu sefilor din piatã, când Iulian Bîca, fost ofiter al Armatei Române, s-a rãstit la ei: „Iesiti afarã cu prostiile astea! La mine nu veniti cu asa ceva! Cã am si eu bani de mici sau de fripturã! Respectati regulamentul, plãtiti la timp ce aveti de plãtit si respectati clientii! Nu furati la cântar, vorbiti frumos cu ei si faceti totul conform legii! Cu asa ceva sã nu mai veniti la mine”, le-a spus Iulian Bîca. Acesta nu a putut sã nu ne relateze incidentul, desi în primã fazã nu a dorit de fel sã comenteze. Iulian Bîca a mai nuantat putin incidentul, spunând cã nu a vãzut banii, dar aveau produse, el nu le-a primit, nu stie dacã aveau si bani etc. Pus însã în fata unei informatii clare, via pietarii nedumeriti, Iulian Bîca a rãspuns dupã cum ati citit. Vãzându-se scosi afarã cu spagã cu tot, pietarii spun cã totusi au dat spaga strânsã. Cui?? Ei spun cã s-au dus buluc la fostul sef al DAPPC, care a fost un timp interimar în functia de director al DAPPC Bârlad. Si i-au relatat „pãtania” cu Bîca, întrebând dacã noul sef nu cumva vrea mai mult decât plãteau pânã acum. Si din câte ne-au spus, s-a rezolvat, spaga a fost primitã de vechii combatanti din conducerea DAPPC!

Încasãrile la parcãrile din piatã au crescut cu peste 60%

Si nu e singura minune petrecutã la DAPPC! De când a venit Iulian Bîca, acesta a început sã se ocupe îndeaproape de încasãrile de la iesirile din piata centralã, unde la cele douã bariere se elibera un fel de tichet, fiscalizat e drept, dar nu se stie cum, încasãrile erau prea mici pentru câte bilete ar fi trebuit eliberate la iesire, unde se plãtea 1 leu/masinã care iesea din piatã (fãrã cele riverane). Ei bine, Bîca a fiscalizat încasãrile, care se fac acum cu masini de încasat, care elibereazã bon fiscal si, spre surprinderea lui, încasãrile din lunile august si septembrie au crescut fatã de lunile respective de anul trecut, cu peste 60%! „Da, încasãrile au crescut semnificativ, cam 60%. Au crescut datoritã fiscalizãrii, omul primeste bon fiscalizat si nu mai este loc de altceva”, a spus Iulian Bîca.