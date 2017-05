Pieton spulberat de o masinã condusã nebuneste de un tânãr de 18 ani! (FOTO, VIDEO)

TRAGEDIE Pe 30 aprilie, în jurul orei 22.00, în comuna Perieni, a avut loc un grav accident de circulatie, soldat cu o victimã rãnitã grav si una rãnitã usor. Mihai Buzamãt de 30 de ani, din Perieni, se îndrepta spre casa pãrinteascã, iar în zona centralã a comunei, în dreptul unui local unde avea loc o petrecere, acesta a fost acrosat de o masinã marca Cielo, care circula cu vitezã pe drum. Mihai Buzamãt a fost spulberat mai bine zis, fiind aruncat câtiva metri pe asfalt, lovindu-se puternic la cap, iar un picior i-a fost fracturat în mai multe locuri. A fost chematã ambulanta de la SAJ Vaslui – substatia Bârlad, care l-a transportat imediat la spitalul din Bârlad. Mihai Buzamãt era în comã de gradul IV, având sângerare în cutia cranianã. Acesta a fost transportat, în stare foarte gravã, la Clinica de Neurochirurgie „Dr. Nicolae Oblu” din Iasi, în cursul noptii. Soferul de 18 ani, Andrei Marius Tutea, din Perieni, care avea permis auto de doar douã luni, este acum cercetat pentru vãtãmare corporalã din culpã (deocamdatã!), în accident fiind rãnit usor si un tânãr de 16 ani, care se afla pe bancheta din dreapta soferului. În masinã se mai aflau si pãrintii tânãrului sofer, care avea totusi vitezã mult prea mare.

Pe 30 aprilie seara, în jurul orei 21.40, la 112 a sunat o femeie, anuntând cã în comuna Perieni s-a petrecut un grav accident de circulatie, cu o victimã rãnitã grav. La fata locului s-a depalsat o ambulantã de la SAJ Vaslui, substatia Bârlad, cu medicul urgentist specialist Dan Ungureanu, precum si politistii Biroului Rutier Bârlad. Aici, medicul de pe ambulantã Dan Ungureanu si asistentii medicali, inclusiv un asistent medical al spitalului bârlãdean aflat din întâmplare în zonã, au gãsit întins pe asfalt pe Mihai Buzamãt, de 30 de ani, aflat în stop cardiorespirator, lovit grav la cap, cu otoragie si având fracturã deschisã la piciorul stâng, fiind lovit de o masinã. A fost stabilizat hemodinamic si respirator, fiind dus de urgentã la spitalul din Bârlad, la CPU, apoi la Computerul Tomograf, victima fiind în comã, ventilatã mecanic si respirator. La spitalul din Bârlad au ajuns imediat dupã sosirea ambulantei si pãrintii lui Mihai Buzamãt, în stare de soc. „Eu l-am chemat la noi, sã mãnânce un grãtar si sã ia o felie de tort. Cum o fi dat masina peste el? Doamne, ce-ai fãcut?”, spunea tatãl victimei, în timp ce mama acestuia îl striga în soaptã: „Deschide ochii mamã, mamã”. Rãnile suferite de Mihai Buzamãt sunt însã atât de grave încât doar o minune îl mai poate salva. „Am fost solicitati în cursul serii în localitatea Perieni, pentru un bãrbat în vârstã de aproximativ 30 de ani, lovit de o masinã pe stradã. La fata locului pacientul a fost gãsit inconstient, cu un traumatism cranian sever si o fracturã de gamba stângã. A fost stabilizat hemodinamic si respirator, ventilat corespunzãtor si transportat la spitalul din Bârlad”, a precizat asearã medicul urgentist specialist Dan Ungureanu. Dupã efectuarea analizei la CT, Mihai Buzamãt a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, în stare gravã, sansele de supravietuire fiind minime, dupã cum au precizat medicii ieseni.

Soferul, un tânãr de 18 ani, vitezoman si neexperimentat la volan!

„Din primele cercetãri ale politistilor de la Biroul Rutier Bârlad a reiesit cã un tânãr de 18 ani se afla la volanul unui autovehicul care se deplasa pe DJ 243 D, din directia Bârlad spre Perieni. Soferul nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a acrosat un bãrbat de 30 de ani, care se deplasa pe partea dreaptã a carosabilului, în calitate de pieton. În urma producerii accidentului a rezultat rãnirea gravã a pietonului si rãnirea usoarã a unui pasager de 16 ani, aflat pe scaunul din dreapta soferului. Tânãrul aflat la volan a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind negativ, fiind condus apoi la spitalul din Bârlad pentru preluarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauzã s-a întocmit dosar penal pentru vãtãmare corporalã din culpã, iar dacã pietonul nu supravietuieste, se va schimba încadrarea juridicã în ucidere din culpã”, a precizat Iulian Petre, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui. Cu alte cuvinte, am aflat cã soferul teribilist, care conducea cu vitezã, dupã cum afirmã martorii prezenti la o petrecere în acea searã si care erau afarã din local, la fumat, este Andrei Marius Turtea, de 18 ani, elev la Liceul „Mihai Eminescu” din Bârlad, în ultimul an de liceu. Avea permis de conducere de nici trei luni, ceea ce nu-i dãdea dreptul sã circule cu vitezã peste limita legalã în localitate, ba mai mult, ar fi trebuit sã circule cu 10 km/h mai putin decât limita legalã prevãzutã în localitate (50 km/h). Cu atât mai mult, cu cât în masinã, pe bancheta din spate, se pare cã se aflau si pãrintii sãi! Acum va rãspunde în fata legii, iar dacã Mihai Buzamãt nu va supravietui, îl va avea pe constiintã. Plus cã se va schimba încadrarea juridicã a faptei în ucidere din culpã.