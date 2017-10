Ploaia a stricat afacerea cu „Sãrbãtoarea Toamnei” la Bârlad! (FOTO)

ESEC… Evenimentul „Sãrbãtoarea Toamnei”, fixat de CLM Bârlad pentru perioada 6-8 octombrie, a fost un esec total, din cauzã cã a plouat non stop în Bârlad. Ca urmare, ieri, când ploaia era în toi, la prânz, comerciantii au început sã-si strângã „calabalâcul” si au pãrãsit Piata „Sf. Ilie”, lãsându-se pãgubasi. „Am iesit în pierdere totalã. Ieri (sâmbãrã – n,.r.) a plouat, n-a fost nimeni, astãzi (duminicã – n.r.) la fel. Plecãm, ce sã facem? Cã plãtim spatiul degeaba”, a spus unul dintre cei care strângeau mesele si bãncile unde trebuiau sã serveascã bârlãdenii cu must, mici, fripturi, grãtare etc. Oricum, manifestarea a fost extrem de slabã, fãrã continut, produsele de toamnã fiind expuse undeva pe douã tarabe minuscule. Dacã acest eveniment s-a vrut o zi a „Recoltei”, nu a reusit sã arate altceva decât cã organizarea este slabã, preturile pentru comercianti mari, asa cã si preturile la exponatele din piatã (orice!) erau mari. La concertele de muzicã popularã publicul a lipsit cu desãvârsire, doar vreo zece – douãzeci de participanti cu umbrele au rezistat circa 30 de minute. Bine cã pierderile sunt suportate de firma organizatoare si nu de bugetul local!