Politia Zorleni s-a autosesizat în cazul angajatului Primãriei care a bãtut un consãtean pânã l-a bãgat în spital!

BUNÃ SI PRESA LA CEVA În urma publicãrii pe site-ul cotidianului nostru, www.vremeanoua.ro, a articolului „Teroristul Suaciuc a mai fãcut o victimã, ajunsã la Iasi cu maxilarul zdrobit”, politia s-a autosesizat si a declansat o anchetã în aceastã cauzã penalã. Vã reamintim cã Gelu Sauciuc, din comuna Zorleni, angajat ca sofer la Primãria Zorleni, a bãtut un consãtean pânã i-a rupt maxilarul! Victima a ajuns la spitalul din Bârlad pe 22 septembrie dimineata, iar în urma investigatiilor a fost trimisã la Iasi, la Clinica Maxilo – Facialã a Spitalului „Sf. Spiridon”, unde a fost operat. Ion Olaru a declarat cã a vrut sã depunã plângere la Politia din Zorleni, însã unul dintre lucrãtorii postului de politie l-a trimis mai întâi la spital si l-a sfãtuit sã depunã plângere dupã ce se externeazã. Victima spune cã politistii nu l-au ajutat în acest caz, deoarece agresorul, Gelu Sauciuc, care are mai multe plângeri la activ, însã niciuna finalizatã de politisti, are asigurat „spatele” având un bãiat politist la Bârlad. Bãiat care, la rândul sãu, a avut plângeri pentru comportamentul agresiv. Sefii IPJ Vaslui însã îl contrazic pe bãrbatul din Zorleni, dând ordin ca imediat sã se înceapã urmãrirea penalã în acest caz.

Cazul incredibil din comuna Zorleni, unde un bãrbat de 49 de ani, Olaru Ion, a fost bãtut în fata unui magazin, pe 21 septrembrie, seara, de cãtre un sofer din Primãria Zorleni, Gelu Sauciuc, a ajuns în atentia Politiei Zorleni, care apartine de Sectia 3 Politie Ruralã Bârlad. Cms. Nicu Chiper, seful sectiei bârlãdene de politie ruralã, a dispus începerea unei anchete pentru a se stabili împrejurãrile în care s-a produs agresiunea. „Sã stiti cã dacã nu existã plângere prealabilã, în cazurile de loviri si alte violente nu prea avem cum sã actionãm. Iar victima, Ion Olaru, n-a fost la Postul de Politie Zorleni, ci a trecut cu bicicleta prin fata postului si l-a oprit un lucrãtor de-al nostru, care l-a întrebat cine l-a bãtut în halul acela. Omul i-a spus cine si i-a spus politistului cã se duce la spital, iar când revine va depune plângere împotriva agresorului. Dar a fost trimis la Iasi, dupã cum aflat din articolul dumneavoastrã, asa cã am dispus sã se înceapã anchetarea agresiunii, însã tot avem nevoie de plângerea victimei. Când va iesi din spital, trebuie sã aducã dovezile de la medicul de la Iasi si de la medicul legist, din care sã reiasã numãrul de zile de îngrijiri medicale de care a avut nevoie în urma bãtãii”, a precizat cms. Nicu Chiper.

De unde a început totul

Vã reamintim cã fapta oribilã comisã de Gelu Sauciuc ne-a fost sesizatã de un consãtean, care ne-a trimis un e-mail la redactie. „În seara zilei de 21 septembrie, Ion Olaru din Zorleni, în vârstã de 49 de ani, a fost bãtut cu bestialitate cu picioarele în cap, piept si unde s-a nimerit, de Gelu Sauciuc, tot din Zorleni. Gelu Sauciuc este spaima Zorleniului pentru cã, având un bãiat politist, a bãtut un cumnat pânã la moarte, a încercat sã violeze o minorã când era sofer pe microbuzul primãriei si multe alte violente. Ion Olaru a fost tinut sub supraveghere la sectia de primiri urgente la spitalul bârlãdean, fiind într-o stare jalnicã. Maxilar rupt, plãmâni desprinsi, ochii si capul umflati. Politistul Adrian Sauciuc si el a fost cercetat pentru cã a bãtut cu bestialitate doi copii aurolaci pe la poligonul de tragere. Rugãm Politia sã se autosesizeze în acest caz.”, ne-a scris cetãteanul din Zorleni.

Mãrturia victimei

Ion Olaru a fost operat la Iasi, sâmbãtã dimineatã. Acesta ne-a prezentat evenimentele, asa cum s-au derulat ele. „Eu m-am dus joi seara sã schimb o butelie la magazinul doamnei primar din Zorleni. Acolo era si Gelu Sauciuc, care fiind beat, a început sã se ia de mine, sã mã înjure de mamã si sã mã ameninte. Eu i-am zis sã mã lase în pace, cã nu i-am fãcut nimic si sã se linisteascã. El a continuat sã mã înjure, eu nu l-am bãgat în seamã si am plecat. Când mi-am pus butelia în portbagajul bicicletei, din spate a venit Sauciuc si m-a lovit în cap cu o piatrã, am cãzut si a început sã mã loveascã cu picioarele. A fugit, iar eu m-am ridicat cu greu de jos si m-am dus acasã. Am pus butelia la aragaz si apoi m-am întins cã îmi era rãu si am adormit. Dimineatã m-am trezit cu capul umflat si abia mai puteam respira. Aici, la Iasi, mi-au scos nouã dinti din gurã, maxilarul era fãcut zob. Un nenorocit de om. O sã depun plângere sãptãmâna aceasta, când o sã-mi dea drumul din spital si o sã merg si la medicul legist”, a spus, de pe patul spitalului din Iasi, Ion Olaru.